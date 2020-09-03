Главную площадь в Полярном украсит литературный арт-объект по роману В.П. Каверина «Два капитана»

В городе Полярный ЗАТО Александровск скоро появится памятник героям книги Вениамина Александровича Каверина «Два капитана». Арт-объект «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» посвящён главным героям приключенческого романа Сане Григорьеву и Кате Татариновой.

«Два капитана» — произведение о стойкости характера, патриотизме и верности, воспевающее романтику научного поиска. Кроме того, книга основана на важных исторических событиях страны – от исследования Арктики до Победы в Великой Отечественной войне. Ее сюжет связан с историей города Полярного — именно там произошла финальная встреча главных героев романа.

В годы Великой Отечественной войны Вениамин Каверин работал на Северном флоте. Собирая материал для книги «Два капитана», он побывал на основных соединениях флота, наблюдал и изучал боевую работу личного состава. Инициаторы проекта хотели бы, чтобы молодежь, живущая в Полярном, знала эти страницы истории родного города и всегда следовала главному лозунгу книги: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!».

Арт-объект станет своеобразной «точкой притяжения» на площади Двух капитанов, которая уже является центром культурной жизни города. Рядом с памятником организаторы планируют проводить традиционные Каверинские чтения, а сам объект может стать центральным объектом ежегодного шествия выпускников, празднования последнего звонка и традиционным местом возложения цветов для молодожёнов.

Благодаря новому арт-объекту площадь станет ещё более притягательной и популярной среди жителей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, памятник будет создан в рамках проекта «Культурный след» — это конкурс по созданию новых достопримечательностей, участие в котором может принять любой человек. На данном этапе конкурса организаторы принимают эскизы памятника, и каждый неравнодушный к жизни Полярного автор может внести вклад в создание арт-объекта. Подать заявку и разместить эскиз памятника можно на сайте проекта.