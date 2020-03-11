Главные инженеры российских атомных станций познакомились с цифровыми технологиями, применяемыми на Кольской АЭС

На Кольской АЭС прошло 97-е выездное совещание главных инженеров атомных станций России под руководством заместителя Генерального директора АО «Концерн Росэнерготом» – директора по производству и эксплуатации АЭС Андрея Дементьева.

Совещания главных инженеров российских АЭС проводятся регулярно, и, по словам Андрея Дементьева, именно в формате выездных совещаний складывается та рабочая атмосфера, которая позволяет принимать более результативные решения для повышения эффективности и безопасности работы АЭС.

В ходе визита на заполярную станцию главные инженеры концерна «Росэнергоатом» обсудили итоги ремонтной кампании 2019 года, а также планы и задачи на 2020 год в части планово-предупредительных ремонтов энергоблоков российских АЭС.

Участники совещания ознакомились в том числе и с новейшими цифровыми технологиями, внедряемыми на Кольской АЭС. «У нас на станции функционирует более сотни программных продуктов, которые делают более эффективным процесс эксплуатации, техобслуживания и ремонта, - сообщил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. - Один из последних примеров цифровизации – внедрение на Кольской АЭС комплекса машинного зрения на базе современных нейронных сетей. Это пилотный проект. Он был реализован для контроля исполнения правил охраны труда при работе на электроустановках. Именно в таком качестве нигде эта технология ранее не использовалась».

Кроме того, на Кольской АЭС ведётся опытная эксплуатация электронных планшетов для оперативных работников АЭС, позволяющих в режиме онлайн заносить полученную во время обходов информацию о состоянии оборудования в локальную сеть предприятия.

Не исключено, что эти новшества, продемонстрированные главным инженерам российских атомных станций, будут вскоре тиражироваться и на другие площадки АЭС.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Кольской АЭС. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1280 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.