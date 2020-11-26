Для мурманских рыболовов построят современный самоходный морской траулерБудет зимой тепло - Мурманск получил паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.11.20 16:30

Главные темы портала «Наш Север»: дороги, благоустройство и проблемы ЖКХ

Результаты мониторинга социальных сетей и портала «Наш Север» показали, что на минувшей неделе жителей Заполярья интересовали вопросы благоустройства, проблем ЖКХ и состояния дорог. За прошлую неделю органами исполнительной власти и местного самоуправления отработано 389 сообщений в социальных сетях. Многие из них касались состояния дорог и сферы ЖКХ.

На портале «Наш Север» за неделю зарегистрировано 91 сообщение. Здесь одной из самых популярных стала тема благоустройства. В 16 сообщениях жители Заполярья проинформировали о проблемах неисправного освещения во дворах. Отметим, что 14 из них уже находятся в работе.

«С приближением полярной ночи уличному освещению уделяется особое внимание. В период, когда солнце не выходит из-за горизонта, оно играет важную роль в жизни города. Поэтому о неисправном освещении во дворах можно и нужно сообщать на «Наш Север», — подчеркнул руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Отправить сообщение на портал довольно просто. Для этого необходимо зарегистрироваться на «Нашем Севере» или войти через учетную запись сервиса «Госуслуги». После чего, перейдя в раздел «Сообщения» на стартовой странице, нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Наш Север» – это портал, разработанный в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса с целью улучшения качества жизни и облика Мурманской области через активное вовлечение жителей в развитие своего города и региона.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Елена
26.11.20 00:10
Прошло больше года, а воз и ныне там.
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
No name
25.11.20 21:59
Почему Петя сидит?
Комментарий к новости:Огненная обезьяна–символ изобилия появилась в колонии
Александр
23.11.20 18:20
Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
Комментарий к новости:Каждый десятый наёмный сотрудник работает без официального оформления
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Жизнь по новым правилам». Тематическая программа (12+)23:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены держатся на прежнем уровне-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 14 копеек, доллар потерял 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Электрификация территорий Терского района будет продолжена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)«Правительственный час» региональные парламентарии посвятили ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика