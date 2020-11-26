Главные темы портала «Наш Север»: дороги, благоустройство и проблемы ЖКХ

Результаты мониторинга социальных сетей и портала «Наш Север» показали, что на минувшей неделе жителей Заполярья интересовали вопросы благоустройства, проблем ЖКХ и состояния дорог. За прошлую неделю органами исполнительной власти и местного самоуправления отработано 389 сообщений в социальных сетях. Многие из них касались состояния дорог и сферы ЖКХ.

На портале «Наш Север» за неделю зарегистрировано 91 сообщение. Здесь одной из самых популярных стала тема благоустройства. В 16 сообщениях жители Заполярья проинформировали о проблемах неисправного освещения во дворах. Отметим, что 14 из них уже находятся в работе.

«С приближением полярной ночи уличному освещению уделяется особое внимание. В период, когда солнце не выходит из-за горизонта, оно играет важную роль в жизни города. Поэтому о неисправном освещении во дворах можно и нужно сообщать на «Наш Север», — подчеркнул руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Отправить сообщение на портал довольно просто. Для этого необходимо зарегистрироваться на «Нашем Севере» или войти через учетную запись сервиса «Госуслуги». После чего, перейдя в раздел «Сообщения» на стартовой странице, нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Наш Север» – это портал, разработанный в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса с целью улучшения качества жизни и облика Мурманской области через активное вовлечение жителей в развитие своего города и региона.