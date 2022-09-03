Новой площадкой проведения фестиваля молодёжных субкультур станет Поморская набережная«Гольфстрим»-2022: 15 видов спортивных соревнований и денежные призы по 100 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.09.22 18:00

Главные тревоги родителей подростков: зависимость от Интернета, нежелание учиться и отсутствие жизненных ориентиров

Каждого пятого родителя больше всего тревожит зависимость подростков от Интернета. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором  приняли участие 1600 родителей учеников 9—11 классов из всех округов страны.

Родительская тревожность рождается вместе с ребёнком. Только 1 из 4 родителей подростков может похвастаться тем, что спокоен за своё чадо. 19% больше всего беспокоятся по поводу зависимости детей от Интернета. Каждый девятый отмечает, что ребёнок не желает учиться. 11% родителей тревожатся по поводу отсутствия у подростка увлечений и жизненных ориентиров. Замкнутость ребёнка или, напротив, его чрезмерная эмоциональность беспокоит по 7% родителей. Лень и домоседство — по 6%. Опасения по поводу здоровья подростка, в частности, неправильного питания, нелюбви к спорту, ночных бдений, испытывает каждый пятый родитель. Ещё 5% тревожит упрямство ребёнка. Вообще, многие личные качества подростка внушают родителям опасения: среди них раздражительность и апатия (по 4%), забывчивость и агрессивность (по 3%), несамостоятельность, эгоизм, спешка и неаккуратность (по 2%). Ещё 2% родителей говорят, что их подросток мало читает. Другие поводы для тревог назвали 7%: среди них гиперответственность, перфекционизм и слишком быстрое, по мнению старшего поколения, взросление.

Отцы чаще беспокоятся по поводу digital-зависимости, невнимательности и спешки подростков. Матери — по поводу отсутствия желания учиться и таких личных качеств как лень, упрямство, вспыльчивость, апатия, агрессивность, замкнутость, эмоциональность и неаккуратность.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
03.09.22 20:47
1. "...он посетил Мурманскую область с целью вручить городу орден Ленина и медали «Золотая звезда»." И да и нет. О "Золотой звезде" планы были с 1974 года, как доказательство см. стеллу у Алеши. Ново
Комментарий к новости:Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни
Д.О. Вернер
02.09.22 19:43
Уважаемая Бурак (Смирнова) Ю. Г., Вы против кого и какую борьбу имеете ввиду, обращаясь "... коллеги по ... общей борьбе, мурманчане!"?
Комментарий к новости:Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
01.09.22 12:05
Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Новость о смерти последнего Генерального секретаря ЦК КПСС (1985%u20141991), единственного в истории президента СССР (1990%u201419
Комментарий к новости:Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире05:00«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)05:30«Преступление в фокусе». Художественный фильм, серия 3-4 (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В медицинской сфере Мурманской области средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 1500₽-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 13 копеек, евро потеряло почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 14,4% нарастила выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 и 5 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Работодатели Мурманской области могут сэкономить на трудоустройстве молодёжи
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика