Главные тревоги родителей подростков: зависимость от Интернета, нежелание учиться и отсутствие жизненных ориентиров

Каждого пятого родителя больше всего тревожит зависимость подростков от Интернета. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 родителей учеников 9—11 классов из всех округов страны.

Родительская тревожность рождается вместе с ребёнком. Только 1 из 4 родителей подростков может похвастаться тем, что спокоен за своё чадо. 19% больше всего беспокоятся по поводу зависимости детей от Интернета. Каждый девятый отмечает, что ребёнок не желает учиться. 11% родителей тревожатся по поводу отсутствия у подростка увлечений и жизненных ориентиров. Замкнутость ребёнка или, напротив, его чрезмерная эмоциональность беспокоит по 7% родителей. Лень и домоседство — по 6%. Опасения по поводу здоровья подростка, в частности, неправильного питания, нелюбви к спорту, ночных бдений, испытывает каждый пятый родитель. Ещё 5% тревожит упрямство ребёнка. Вообще, многие личные качества подростка внушают родителям опасения: среди них раздражительность и апатия (по 4%), забывчивость и агрессивность (по 3%), несамостоятельность, эгоизм, спешка и неаккуратность (по 2%). Ещё 2% родителей говорят, что их подросток мало читает. Другие поводы для тревог назвали 7%: среди них гиперответственность, перфекционизм и слишком быстрое, по мнению старшего поколения, взросление.

Отцы чаще беспокоятся по поводу digital-зависимости, невнимательности и спешки подростков. Матери — по поводу отсутствия желания учиться и таких личных качеств как лень, упрямство, вспыльчивость, апатия, агрессивность, замкнутость, эмоциональность и неаккуратность.