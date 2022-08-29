Главные уроки: Российское общество «Знание» проведёт просветительскую акцию «Поделись своим Знанием» в рамках осеннего марафона

С 1 по 9 сентября пройдет Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием», организованная Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Акция охватит сотни тысяч школьников и студентов как в городах-миллионниках, так и в самых удаленных уголках страны. В роли лекторов выступят известные государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые, популяризаторы науки, лидеры бизнеса, представители сферы культуры и искусства, спортсмены и другие наставники, которые добились успеха и готовы делиться знаниями с молодым поколением.

Акция «Поделись своим Знанием» станет частью федерального Просветительского марафона «Знание», который стартует 31 августа и продлится до 2 сентября. Встречи со школьниками и студентами будут проходить в различных форматах: просветительские уроки, лекции, лекции-экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми, мастер-классы, дискуссии, деловые игры, семинары, презентации, игровые программы, квесты, литературные гостиные и другие. Мероприятия акции пройдут в школах, колледжах, вузах, библиотеках, домах культуры, музеях, молодёжных центрах, спортивных учреждениях, на территории общественных пространств, коммерческих организаций, промышленных объектов.

По мнению Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, то, что просветительская акция стала доброй традицией, говорит о востребованности подобных форматов общения между представителями различных профессиональных сообществ и молодёжью.

«Это очень ценно, когда эксперты, учёные, знаменитые спортсмены, деятели культуры общаются на равных с ребятами, отвечают на их вопросы, делятся своим уникальным знанием, рассказывают о современных возможностях. Сегодня мы наблюдаем неподдельный интерес к создаваемому всероссийскому детскому движению. Школьники много спрашивают нас о своей роли в объединении, чем оно может помочь им в развитии талантов. Уверен, что спикеры акции «Поделись своим знанием» — это как раз те люди, которые могут ответить на подобные вопросы, рассказать, что для школьников и студентов открыто множество дорог – как для профессионального, так и личностного роста. Участие в акции – это прекрасная возможность познать себя, а также вдохновиться на новые свершения», - отметил Сергей Кравцов.

Как стать успешным в эпоху перемен, какие специальности сегодня наиболее востребованы на рынке, как построить научную карьеру молодому ученому, завоюют ли нас роботы, в какой сфере плохо приживается искусственный интеллект – на тысячи важных вопросов молодёжи будут готовы ответить эксперты из различных областей знаний.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, партнёрами акции стали Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство культуры РФ, Министерство спорт РФ, Министерство здравоохранения РФ, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Ассоциация развития финансовой грамотности, Дом народов России, Роскачество, «Сбер», «MAXIMUM Education», ОЭЗ «Технополис Москва».

Чтобы принять участие в просветительской акции «Поделись своим Знанием» – необходимо зарегистрироваться на сайте Российского общества «Знание».