В воскресенье, 4 сентября, состоится традиционный международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим»Мурманская область на 3 месте в СЗФО по самым ходовым зарплатам от 50000₽
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.08.22 08:45

Главные уроки: Российское общество «Знание» проведёт просветительскую акцию «Поделись своим Знанием» в рамках осеннего марафона

С 1 по 9 сентября пройдет Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием», организованная Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Акция охватит сотни тысяч школьников и студентов как в городах-миллионниках, так и в самых удаленных уголках страны. В роли лекторов выступят известные государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые, популяризаторы науки, лидеры бизнеса, представители сферы культуры и искусства, спортсмены и другие наставники, которые добились успеха и готовы делиться знаниями с молодым поколением.

Акция «Поделись своим Знанием» станет частью федерального Просветительского марафона «Знание», который стартует 31 августа и продлится до 2 сентября. Встречи со школьниками и студентами будут проходить в различных форматах: просветительские уроки, лекции, лекции-экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми, мастер-классы, дискуссии, деловые игры, семинары, презентации, игровые программы, квесты, литературные гостиные и другие. Мероприятия акции пройдут в школах, колледжах, вузах, библиотеках, домах культуры, музеях, молодёжных центрах, спортивных учреждениях, на территории общественных пространств, коммерческих организаций, промышленных объектов.

По мнению Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, то, что просветительская акция стала доброй традицией, говорит о востребованности подобных форматов общения между представителями различных профессиональных сообществ и молодёжью.

«Это очень ценно, когда эксперты, учёные, знаменитые спортсмены, деятели культуры общаются на равных с ребятами, отвечают на их вопросы, делятся своим уникальным знанием, рассказывают о современных возможностях. Сегодня мы наблюдаем неподдельный интерес к создаваемому всероссийскому детскому движению. Школьники много спрашивают нас о своей роли в объединении, чем оно может помочь им в развитии талантов. Уверен, что спикеры акции «Поделись своим знанием» — это как раз те люди, которые могут ответить на подобные вопросы, рассказать, что для школьников и студентов открыто множество дорог – как для профессионального, так и личностного роста. Участие в акции – это прекрасная возможность познать себя, а также вдохновиться на новые свершения», - отметил Сергей Кравцов.

Как стать успешным в эпоху перемен, какие специальности сегодня наиболее востребованы на рынке, как построить научную карьеру молодому ученому, завоюют ли нас роботы, в какой сфере плохо приживается искусственный интеллект – на тысячи важных вопросов молодёжи будут готовы ответить эксперты из различных областей знаний.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, партнёрами акции стали Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство культуры РФ, Министерство спорт РФ, Министерство здравоохранения РФ, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Ассоциация развития финансовой грамотности, Дом народов России, Роскачество, «Сбер», «MAXIMUM Education», ОЭЗ «Технополис Москва».

Чтобы принять участие в просветительской акции «Поделись своим Знанием» – необходимо зарегистрироваться на сайте Российского общества «Знание».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
23.08.22 14:00
"Пугачевские казаки ссыльные после восстания Атамана Пугачева жили станицей на сопке Варничная где сейчас ГТРК." Только Мурманскому ГТРК об этом не говорите, они всё равно вам сопку не отдадут...
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Походный Атаман МГКО СКФ
22.08.22 18:26
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс
Комментарий к новости:В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр
Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире11:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области самая высокая заработная плата за январь-июнь 2022 года отмечена в рыболовстве и рыбоводстве - Мурманскстат-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, доллар США уверенно укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ увеличил штатную численность Вооруженных сил страны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказывает мурманчанам, что делать, если заболел до или во время отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика