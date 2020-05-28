Главным онлайн-открытием карантина стали виртуальные концерты и выставки

Каждый восьмой россиянин на карантине впервые посмотрел онлайн-концерт, каждый девятый в первый раз участвовал в видеоконференции. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» оценил изменение востребованности наиболее известных электронных сервисов в период самоизоляции по коронавирусу.

Среди электронных сервисов, которыми россияне впервые воспользовались во время карантина, чаще всего назывались онлайн-концерты (12%) и видеоконференции (11%). По 7% опрошенных впервые прошли онлайн-обучение и онлайн-тренировки, обратились за госуслугами через интернет.

Ещё 29% россиян отметили, что стали чаще пользоваться онлайн-услугами госучреждений. Среди сервисов, ставших более востребованными в карантин, — онлайн-ТВ и интернет-магазины (по 22%), а также все те же видеоконференции (21%).

Частота обращения практически ко всем видам электронных сервисов во время карантина возросла (число россиян, использующих онлайн-услуги чаще и воспользовавшихся ими впервые, превышает число тех, кто стал реже обращаться к интернет-сервисам). Исключение — сервисы такси: 3% впервые использовали их на карантине, 10% стали использовать чаще, 13% — реже.