Главным врачом Мурманской областной детской клинической больницы назначена Екатерина Сулима. Екатерина Игоревна — врач педиатр, аллерголог-иммунолог. Общий медицинский стаж составляет более 20 лет.

До этого назначения занимала должность первого заместителя министра здравоохранения Мурманской области. Основной блок курируемых вопросов - донастройка функционирования первичного звена здравоохранения региона и устранение дефицита кадров.

За время работы в министерстве приобрела достаточный опыт, изучив очно в других регионах России передовые медицинские практики, ряд из которых был внедрен в Мурманской области.

«Екатерина Игоревна — грамотный специалист и организатор. Она возглавит объединенное, укрупнённое медицинское учреждение педиатрического профиля, которое включает в себя первичную помощь, а это все детские поликлиники областного центра, и стационарную. Одна из её главных и первоочередных задач на сегодня это завершить согласование медикотехнологического задания на новую областную детскую больницу, строительство которой позволит повысить качество и доступность медицинской помощи и расширить виды ее оказания детскому населению», — отметил заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Ещё одна задача Екатерины Сулимы в новой должности — снять оставшиеся у родителей вопросы, касающиеся работы Центра реабилитации для детей с патологией нервной системы (ранее Апатитский дом ребёнка), также вошедшего в состав Мурманской областной детской клинической больницы.

Елена Сердюк, которая ранее занимала должность главного врача, займёт должность заместителя, уточняет Министерство здравоохранения Мурманской области.

