Главным врачом Мурманской областной детской клинической больницы назначена Елена Сердюк
Её общий медицинский стаж составляет более 16 лет.
Елена Ивановна Сердюк окончила Петрозаводский государственный университет по специальности «Педиатрия». После окончания обучения работала врачом-педиатром, заведующей дневным стационаром, заместителем главного врача по медицинской части в мурманских городских детских поликлиниках, врачом-неонатологом в роддоме. За время работы зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, грамотный организатор. До нового назначения занимала должность главного врача Мурманской городской детской поликлиники №1.
Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, с целью совершенствования педиатрической помощи в состав Мурманской областной детской клинической больницы также включены детские поликлиники областного центра.
«Создание единой детской медицинской организации в Мурманске позволит увеличить доступность и качество педиатрической помощи за счёт объединения ресурсов и технологий медицинских организаций с возможностью ротации кадров внутри единой поликлиники, сократить время ожидания медпомощи узкопрофильных специалистов, повысить доступность стационарзамещающей и реабилитационной медицинской помощи. Для упрощения документооборота будет создана единая база электронных медицинских данных, централизованная современная лаборатория с круглосуточным режимом работы. Планируется перевод детских поликлиник на ежедневный режим работы, в том числе в субботу и воскресенье. Участково-территориальный принцип в детских поликлиниках будет сохранён», – рассказала Елена Сердюк.
Дарья Пушкарева, которая ранее занимала должность главного врача областной детской клинической больницы, в обновлённой структуре займёт должность заместителя, и будет отвечать за организацию медицинской помощи детям в условиях стационара.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/