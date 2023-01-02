Главный Дед Мороз страны прибудет в Мурманск 3 января

Передвижная резиденция Деда Мороза прибудет в Мурманск 3 января. Поезд с главным волшебником страны сделает остановку в столице Заполярья в 11.21, а в 17.00 отправится дальше по городам России.

Праздничная программа начнётся за 20 минут до прибытия поезда и будет доступна всем желающим; посещение передвижной резиденции будет проходить по заранее купленным билетам; сувенирная лавка и кафе будут доступны всем желающим в порядке живой очереди.

Фото: https://rk.karelia.ru/social/zhiteli-petrozavodska-vstretili-poezd-deda-moroza/