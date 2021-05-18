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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.21 14:30

Главный диспетчер ММТП Виталий Власов рассказал гимназистам о работе порта

«Деятельность порта - это по-настоящему увлекательная, живая работа. В ней сочетаются применение современной техники, прогрессивных технологий, а самое главное – участие профессионалов своего дела, которые понимают специфику работы в порту и любят свое дело», -  так главный диспетчер АО «Мурманский морской торговый порт» Виталий Власов охарактеризовал работу старейшего предприятия Мурманска, выступая с лекций перед воспитанниками транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска. Она была посвящена производственным вопросам функционирования порта, особенностям деятельности ММТП, взаимодействию с флотом, организации производственной деятельности предприятия по обработке судов и выполнению погрузочно-разгрузочных операций, роли диспетчерской службы.

«Важнейший аспект производственной деятельности порта состоит в грамотном планировании погрузо-разгрузочных работ, точной координации движения морского, сухопутного транспорта и всех служб порта», - подчеркнул Виталий Власов.

Выступая перед гимназистами, он затронул различные аспекты деятельности порта, в том числе те, которые входят в зону ответственности группы диспетчеров. Они обеспечивают ежесуточное оперативное планирование, контроль и координацию процессов по обработке судов, вагонов, передвижению грузов. На диспетчеров возложена обязанность по обеспечению связи с аналогичными службами судов и смежных транспортных организаций, контроль за выполнением установленного плана перевалки грузов и графиков обработки транспортных средств и др.

«Порт - это большой и сложно устроенный механизм, который должен действовать как часы. Задача диспетчерского аппарата как раз и состоит в том, чтобы эти часы шли точно и надежно», - сказал Виталий Власов.

В числе ярких примеров погрузочно-разгрузочных работы, выполненных в ММТП в последнее время, В. Власов отметил уникальную операцию по перегрузке первой партии основного оборудования для ветропарка Кольской ВЭС - 16 комплектов высокотехнологичных гондол, состоявших из 48 тяжеловесных и крупногабаритных грузовых мест весом до 72 тонн. При этом общий вес грузовой партии составил две тысячи восемьсот тонн. Подготовка к реализации проекта началась более двух лет назад. С учетом того, что гондолы являются крупногабаритным оборудованием, была детально разработана схема погрузочно-разгрузочных работ. Для безопасной транспортировки оборудования подготовлена специальная портовая и дорожная инфраструктура. Некоторые её элементы были реконструированы.

Напомним, что транспортно-логистический класс гимназии №8 г. Мурманска был открыт в 2016 году по инициативе градообразующего предприятия и стал первым в России специализированный классом этого профиля. В рамках учебной программы помимо основных предметов учащимся транспортно-логистического класса преподают профильную математику, менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины преподаватели из Мурманского арктического государственного университета. В свою очередь, сотрудники АО «ММТП» проводят лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ. Старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные специальности в высшие учебные заведения.

 

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