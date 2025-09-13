Познаём свой Мир: насекомые прислушиваются к растениям, а пациенты с болезнью Паркинсона осваивают боевое искусствоЗаплыв через Кольский залив состоится
Главный федеральный инспектор Андрей Калинин провёл встречу с участниками программы «Герои Севера»

В Мурманске в Центре управления регионом состоялась встреча главного федерального инспектора по Мурманской области Андрея Калинина с участниками кадровой программы «Герои Севера». Мероприятие прошло в рамках стажировки героев в правительстве региона и органах местного самоуправления. Также на встрече присутствовал участник федеральной программы «Время героев» Роман Олешкин.

«Хочу поприветствовать участников региональной программы «Герои Севера». Отмечу, что эта важнейшая инициатива реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Программа призвана дать вам основы государственного управления, современные технологии и практики, которые применяются на всех уровнях власти: от органов местного самоуправления до высших эшелонов власти. Уверен, что полученные знания помогут вам в дальнейшей работе на благо Мурманской области и нашей страны», — подчеркнул Андрей Калинин.

Андрей Калинин подробно рассказал о системе главных федеральных инспекторов, их целях и задачах в системе государственной власти. Отдельное внимание было уделено вопросам контроля исполнения федеральных законов и поручений президента, взаимодействия региональных и федеральных органов власти, а также реализации национальных проектов.

«Главный федеральный инспектор выполняет ключевую роль в обеспечении единого правового поля страны. Мы осуществляем мониторинг исполнения поручений Президента России, анализируем работу региональных органов власти и координируем их взаимодействие с федеральными структурами», — отметил инспектор.

Отдельный блок встречи был посвящён национальным проектам и исполнению поручений Президента России. Андрей Калинин отметил, что в Мурманской области налажена чёткая система взаимодействия.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, участники региональной кадровой программы «Герои Севера» — военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, награжденные государственными наградами за мужество и доблесть на передовой — проходят стажировку в правительстве региона и органах местного самоуправления. Программа инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента РФ Владимира Путина и направлена на формирование кадрового резерва государственной службы Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553286/#&gid=1&pid=1

Комментарии

