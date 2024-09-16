Главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин отметил позитивную динамику в развитии Заозерска

Заозерск с рабочим визитом посетил главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин. В конце прошлой недели совместно с главой ЗАТО город Заозерск Алексеем Пеньшиным он посетил городские объекты, отремонтированные в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Андрей Николаевич оценил ремонт пешеходной зоны на Строительной улице, 1, 3, 5, 7, выполненный в 2023 году в рамках программы «Комфортное жильё и городская среда», а также побывал на новых объектах – благоустроенной пешеходной лестнице в центре города и в переулке Гранитный, где в рамках реновации ЗАТО в этом году отремонтированы тротуары, дорожное покрытие и установлено новое освещение.

Не остался без внимания обновленный спортивный зал в детском саду «Сказка». Благодаря победе в конкурсном отборе проекта «Арктическая школа», инициированного губернатором Андреем Чибисом, этим летом там выполнен ремонт зала, закуплено новое оборудование и спортивный инвентарь.

Андрей Николаевич посетил и второе здание школы №289. В образовательной организации создан центр «Точка роста», капитально отремонтировано второе здание школы, столовая и спортивный зал, в рамках программы «Арктическая школа» обновлены кабинет биологии и актовый зал, по программе «Тёплое окно» заменены старые окна. На данный момент подготовлен пакет документов на первое здание школы для включения его в президентскую программу капитального ремонта в 2025 году.

Инспектор отметил позитивную динамику в развитии города.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457270014%2Fwall-171749274_38020