Главный финансовый документ Мурманской области, как и прежде, сфокусирован на устойчивости, развитии и заботе о людях

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманская областная Дума 10 декабря приняла в окончательном чтении закон о региональном бюджете на 2026 год.

Главный финансовый документ, как и прежде, сфокусирован на устойчивости, развитии и заботе о людях. Почти 57% всех расходов — 82,5 млрд рублей — это прямые инвестиции в качество жизни, направляемые на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт.

По решению губернатора Андрея Чибиса, бюджетом предусмотрено исполнение важнейших социальных обязательств: обеспечение рекордного размера минимального размера оплаты труда в регионе — 62314 рублей, а также индексация на 4% зарплат работников бюджетной сферы с 1 января и социальных выплат с 1 июля 2026 года.

«Областной бюджет на 2026 год принят в окончательном чтении. Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в его формировании и обсуждении. Это серьёзная общая работа, и её результат — документ, в центре которого — интересы каждого жителя нашего региона. Мы закладываем не просто цифры — мы формируем уверенность в завтрашнем дне. В основе бюджета неизменные приоритеты — устойчивость, развитие и забота о людях. Несмотря на санкции и внешние вызовы, сохраняем социальную направленность бюджета и продолжаем двигаться вперёд», — подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ключевыми ориентирами развития на 2026 год остаются реализация национальных проектов, стратегического плана «На Севере – Жить!», мастер-планов опорных городов и программа реновации ЗАТО.

Бюджетные средства будут направлены на ключевые сферы жизни региона: на здравоохранение предусмотрено более 20 млрд рублей, на дорожное хозяйство и транспорт — 16,6 млрд. Социальная поддержка населения получит свыше 15 млрд рублей. Развитие культуры и спорта будет профинансировано на сумму более 5 млрд рублей, а поддержка семей с детьми составит 4,5 млрд. Особое внимание уделено участникам СВО и их семьям — на эти цели заложено около 1,8 млрд рублей. Комфорт жителей будет обеспечен за счёт капитального ремонта домов, замены лифтов и ремонта подъездов, на что предусмотрено 1,4 млрд рублей, а обновление детских садов, школ и колледжей потребует 1,3 млрд рублей.

Все эти направления объединены общей целью — создание условий для комфортной и достойной жизни, чтобы на Севере хотелось учиться, развиваться, работать и жить.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/0fc/l35hy17hosdcx46xyjwar2ru7nm10gxn.JPG