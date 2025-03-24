Главный художник Мурманского областного драматического театра стал номинантом VIII Международной премии «Золотой Трезини»

Федор Архипов номинирован в категории «Лучший реализованный проект театральной декорации» за работу над спектаклем «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова в постановке режиссёра Николая Гадомского.

Как сообщает vk.com/murmanculture, спектакль, премьера которого состоялась в 2024 году, получил высокую оценку зрителей и критиков. Мастерство Федора также было отмечено на II Международном театральном фестивале «Арктическая сцена», где он получил награду за лучшую сценографию.

Помимо основных номинаций, на конкурсе предусмотрен приз зрительских симпатий. Поддержать спектакль «Зойкина квартира» можно на странице премии по ссылке: www.goldtrezzini.ru/nominees/z...

Церемония награждения победителей премии «Золотой Трезини» состоится 21 ноября в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге. Лучшие проекты будут включены в музейные фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга и представлены на ежегодной выставке «Архитектура как искусство».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282489%2Fwall-139605315_29709