Главный художник Мурманского областного драматического театра стал победителем национального чемпионата «ArtMasters»

В Москве состоялась церемония награждения победителей VI Открытого национального чемпионата творческих компетенций «ArtMasters». В 2025 году участие в чемпионате приняли более 30 тысяч специалистов из разных регионов России, в финал вышли 200 участников.

Главный художник Мурманского областного драматического театра Фёдор Архипов занял 1-е место в компетенции «Художник-оформитель».

Победителям чемпионата вручены медали, дипломы и призы от партнёров, а также предоставлены возможности профессионального развития, включая стажировки в ведущих учреждениях культуры страны. Фёдор Архипов отметил, что планирует продолжить работу в Мурманском областном драматическом театре и развивать творческие проекты в Кольском Заполярье.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, чемпионат «ArtMasters» проводится с целью выявления и поддержки специалистов творческих профессий, работающих в сфере креативных индустрий. Конкурс объединяет представителей различных направлений искусства: художников, композиторов, сценаристов, продюсеров и других профессионалов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554873/#&gid=1&pid=1