Главный художник Мурманского областного театра кукол удостоена высокой награды

Любовь Пьянкова, главный художник Мурманского областного театра кукол, награждена медалью «За труды в культуре и искусстве». Указ подписан Президентом России Владимиром Путиным.

«Поздравляю Любовь Пьянкову с заслуженной наградой. О Мурманской области часто говорят, как о культурной столице Заполярья. И этот народный статус, как и высокое качество региональных культурных мероприятий, заслуга таких профессионалов, как Любовь Лавровна. Благодарю за работу и желаю успехов!», — прокомментировал глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в театре кукол Любовь Пьянкова начинала трудовую деятельность с должности художника-бутафора. Многолетний опыт и профессиональный подход к работе помогли ей стать настоящим мастером своего дела. За 40 лет работы Любовь Лавровна создала множество эскизов костюмов и декораций, а также сотни кукол – персонажей, заставляющих детвору и взрослых поверить в сказку. Художественный, бутафорский, а также пошивочный цеха – все это в ведении талантливого специалиста, поэтому без её участия не обходится ни один спектакль театра кукол.

Фото: https://gov-murman.ru