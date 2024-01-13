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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.24 12:00

Главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев встретился с особенной для атомной станции делегацией

На традиционной «Ёлке отличников»*, которая проводится в канун «Старого Нового года», на Кольской АЭС побывали лучшие учащиеся образовательных учреждений г. Полярные Зори, победители и призёры областных и всероссийских олимпиад и конкурсов.

Во время встречи руководители АЭС отметили, что на градообразующем предприятии ребят уже сегодня рассматривают в качестве будущих квалифицированных специалистов, готовых прийти на смену своим родителям, бабушкам и дедушкам и продолжить семейные династии кольских атомщиков.

Школьники, в свою очередь, поделились своими планами в построении будущей профессиональной карьеры, интересовались востребованными в отрасли профессиями специальностями, и какими личными качествами должны обладать работники атомных станций.

«Между отличной учёбой в школе и эффективной производственной деятельностью существует прочная связь. Такие качества, как ответственность и целеустремленность формируются в человеке со школьных лет, - напутствовал старшеклассников главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев, - Я желаю вам не останавливаться на достигнутых высотах, получить достойное образование в лучших вузах страны, а после окончания университетов вернуться работать на Кольскую АЭС или устроиться на другие предприятия атомной отрасли».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, лучшие ученики школ г. Полярные Зори также получили возможность своими глазами увидеть, как работает атомная электростанция. Они побывали на экскурсии в Информационном центре, посетили машинный зал турбинного цеха и блочный щит управления АЭС. В завершении встречи ребята получили подарки на память с символикой Кольской АЭС.

 

* - традиция новогоднего поздравления и напутствия лучших старшеклассников на Кольской АЭС существует более 20 лет. На «Ёлку отличников» приглашаются школьники, имеющие высокие достижения в учёбе, победители олимпиад и лауреаты конкурсов, участники проектов «Школы Росатома», успешные спортсмены и активисты волонтерского движения.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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Последние комментарии

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10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
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03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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