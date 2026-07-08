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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.26 14:00

Главный плюс удалёнки — свобода передвижений, главный минус — ненормированный день

У удалёнки нет недостатков — уверен каждый четвертый работающий дистанционно. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 дистанционных сотрудников.

Главным преимуществом работы из дома остаётся возможность трудиться отовсюду, где ловит интернет, — её назвали 55% опрошенных. На втором месте — экономия на транспортных расходах и организации питания (54%). Возможность получить свободное время вместо дороги на работу и обратно нравится 32%. 3 из 10 ценят возможность работать удалённо из-за меньшего число отвлекающих факторов по сравнению с офисом (31%). Также в числе плюсов: меньше стресса (28%), больше времени на семью (22%) и возможность брать подработки (16%). Отсутствие дресс-кода и строгого контроля руководства отметили по 8%. И только 1% не видит в удалёнке никаких преимуществ.

Главным недостатком удалёнки остаётся ненормированный рабочий день — на него жалуются 28% опрошенных. Нехватку живого общения с коллегами испытывают 24%, столько же сталкиваются со сложностями коммуникации из-за перебоев в связи. Совмещение домашних и рабочих обязанностей беспокоит 21% удалённых сотрудников. Проблемы со здоровьем из-за сидячего образа жизни и меньшее внимание к внешнему виду отметили по 17%. Отвлекающие факторы дома (чаще всего речь о детях и домашних животных) мешают 15%. Отсутствие компенсационного пакета волнует 12%, прокрастинация — 9%. Ещё 6% настораживает отсутствие карьерного роста. У дистанционной занятости нет недостатков — утверждает каждый четвертый работающий в режиме хоум-офиса (23%).

Отдельное помещение для работы дома имеют только 46% удалённых сотрудников.

Как изменилось мнение россиян об удалёнке?

За последние 2 года стало больше тех, кто отмечает такие плюсы дистанционной занятости, как экономия на расходах на передвижение и питание, больший объём свободного времени и меньший уровень стресса. Но о том, что на удалёнке меньше таких отвлекающих факторов, как совещания и сплетни коллег, а также меньше контроля со стороны руководства, стали рассказывать реже. Россияне на удалёнке жалуются на перебои со связью, которые мешают работать, страдают от нехватки общения и необходимости сочетать рабочие и домашние обязанности.

Время проведения опроса: 8 июня — 3 июля 2026 года.

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