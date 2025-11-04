Имена 33 моряков, погибших, защищая караваны судов союзников в годы Великой Отечественной войны, увековечены на мемориальной доске в ПолярномСеверян и гостей региона приглашают отметить День народного единства вместе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.11.25 18:00

Главный редактор газеты «Кольское слово» Оксана Погорецкая удостоена звания «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области»

За заслуги в профессиональной деятельности, многолетний труд и большой личный вклад в развитие региональной журналистики главному редактору газеты «Кольское слово» Оксане Погорецкой присвоено звание «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области».

Оксана Валерьевна пришла в профессию в 2004 году. Начинала карьеру с должности корреспондента в газете «Печенга», а в 2014 году возглавила «Кольское слово». За время работы главным редактором в газете появились новые рубрики, отражающие все сферы жизни – от социальных до экономических. Северянка активно участвует в областных и всероссийских журналистских конференциях, форумах и круглых столах. Оксана Погорецкая также проводит занятия для начинающих журналистов-старшеклассников Кольской средней образовательной школы.

За цикл статей, посвящённых погибшим защитникам Отечества и ветеранам Великой Отечественной войны, была награждена памятной медалью правительства РФ «Патриот России». Кроме того, за многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения отмечена благодарностью и почётной грамотой губернатора Мурманской области и главы Кольского округа.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, вручение заслуженной награды «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области» состоится в декабре на традиционном мероприятии для СМИ, посвящённом итогам 2025 года. Напомним, об учреждении нового звания для работников СМИ объявил губернатор Андрей Чибис в 2021 году.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556481/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:40«Семь пар нечистых». Художественный фильм (18+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Валюту (16+)В Мурманске аллею Полярной дивизии украсили «Огненные картины»-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»