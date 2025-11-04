Главный редактор газеты «Кольское слово» Оксана Погорецкая удостоена звания «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области»

За заслуги в профессиональной деятельности, многолетний труд и большой личный вклад в развитие региональной журналистики главному редактору газеты «Кольское слово» Оксане Погорецкой присвоено звание «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области».

Оксана Валерьевна пришла в профессию в 2004 году. Начинала карьеру с должности корреспондента в газете «Печенга», а в 2014 году возглавила «Кольское слово». За время работы главным редактором в газете появились новые рубрики, отражающие все сферы жизни – от социальных до экономических. Северянка активно участвует в областных и всероссийских журналистских конференциях, форумах и круглых столах. Оксана Погорецкая также проводит занятия для начинающих журналистов-старшеклассников Кольской средней образовательной школы.

За цикл статей, посвящённых погибшим защитникам Отечества и ветеранам Великой Отечественной войны, была награждена памятной медалью правительства РФ «Патриот России». Кроме того, за многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения отмечена благодарностью и почётной грамотой губернатора Мурманской области и главы Кольского округа.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, вручение заслуженной награды «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области» состоится в декабре на традиционном мероприятии для СМИ, посвящённом итогам 2025 года. Напомним, об учреждении нового звания для работников СМИ объявил губернатор Андрей Чибис в 2021 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556481/#&gid=1&pid=1