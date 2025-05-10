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Мурманская область. Арктика (16+)10.05.25 15:00

Главный редактор журнала привлечён к административной ответственности

Антимонопольный орган усмотрел в действиях редактора журнала признаки нарушения Закона о рекламе.

В ведомство поступили материалы о наличии в местном журнале признаков нарушения Закона о рекламе. Главный редактор на странице печатного издания разместил рекламу студии красоты без пометки «реклама» или «на правах рекламы».

Кроме того, информация рекламного характера содержалась на 37 страницах журнала из 70, что составляет 53% от общего объёма одного выпуска журнала и превышает установленный Законом о рекламе лимит в размере 45%.

Ведомство признало действия главного редактора нарушающими требования Закона о рекламе.

Реклама признана ненадлежащей.

Главному редактору журнала назначен административный штраф в размере 8000 рублей, сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области.

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