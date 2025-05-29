В Мурманской области основные мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог проходят в рамках национального проекта, стратегического плана «На Севере – жить!», а также по программе реновации ЗАТО. Вчера в ходе традиционного отчёта перед депутатами Мурманской областной Думы губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что самый главный результат дорожных работ – снижение числа ДТП в регионе.

За 6 лет в Мурманской области обновлено 7 млн кв. метров асфальта. С 2019 года в нормативное состояние приведено более 422 км региональных дорог, участков дорожной сети агломерации «Мурманская» и части дорог в городе Кола. Доля дорожной сети в населённых пунктах региона, находящейся в нормативном состоянии, составляет 71,1%, доля дорог регионального значения – 53,6%.

В этом году в рамках указанных проектов также будет выполнен большой объём работ: отремонтируют 139 дорожных объектов по всему региону.

В Мурманской области продолжаются работы по освещению региональных дорог, которые являются важным шагом в повышении безопасности дорожного движения. За 6 лет искусственным освещением оборудовано 72000 погонных метров дорог.

«Самый важный показатель – положительная динамика снижения аварийности в регионе. Так, в 2024 году число ДТП относительно 2019 года снизилось на 27%, число погибших на 23% и пострадавших на 25%. Это главный результат работ по дорогам. Важно освещение, особенно на перекрестках с федеральной трассой: сегодня эти участки и дорога в аэропорт стали светлее и безопаснее», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Транспортное обслуживание в Мурманской области по муниципальным и межмуниципальным маршрутам организовано в полном объёме на 177 маршрутах: 125 – по регулируемым тарифам и 52 – по нерегулируемым тарифам. Ежедневно на линию выходит более 700 транспортных средств (автобусы и троллейбусы), средний возраст которых – не старше 5 лет.

«Все мы видим наши красивые автобусы и троллейбусы, которые курсируют по дорогам. Для обеспечения комфортных и безопасных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на территории Мурманской области обновлено 283 единицы транспорта. На сегодняшний день доля общественного транспорта по регулируемым тарифам, возраст которого не старше 5 лет, составляет 100%. Это один из лучших показателей в стране», – подчеркнул губернатор.