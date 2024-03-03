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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.24 17:00

«Главный стол России»: рестораторы и шеф-повара Мурманской области представляют регион на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе

2 марта в рамках программных мероприятий открытия Всемирного фестиваля молодёжи состоялся Фестиваль молодых поваров «Гастрономическая карта России», который собрал на одной площадке более 150 поваров и предпринимателей индустрии питания со всей страны. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и отвечает целям и задачам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Открылся фестиваль презентационным столом «Главный стол России», в котором субъекты РФ представили первым лицам регионов, почетным гостям Всемирного фестиваля молодёжи, представителям СМИ и иностранным делегатам свои гастрономические бренды. На празднике еды гостей фестиваля объединил единый стол, протяженностью более 100 метров, который отразил не только гастрономическое многонациональное наследие нашей страны, но и культурную идентичность и самобытность каждого региона-участника. Мурманская область была представлена одними из самых популярных гастрономических брендов региона, среди которых рыбная, мясная продукция и морепродукты, кондитерские изделия и десерты: леденцы, пастила, зефир, арктические конфеты, шоколад «Медведица», чипсы из ягеля, снеки, варенье, соусы, ягоды, ламинарии, фукус, печень трески по-мурмански, арктическая уха, таёжная солянка и многое другое.

«Цель Фестиваля молодых поваров – познакомить всех участников Всемирного фестиваля молодёжи с российской региональной кухней, популяризировать кухню народов России. Продемонстрировать, что именно кухня является мягкой силой, способной положительно влиять на укрепление российской национальной идентичности», - сказала автор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

В мероприятии приняли участие более 10 тысяч гостей, которые смогли в рамках дегустации почувствовать настоящий вкус русской кухни.

Завершился фестиваль серией тематических мастер-классов «Кухня морских регионов России: уха из пяти морей и трёх океанов», а также гастрономическое представление и лекции «Русская кухня». Рестораторы и шеф-повара Мурманской области представили блюда арктической кухни, среди которых: «Арктическая уха», солянка «Таёжная» и старинный русский суп «Калья»

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, Всемирный фестиваль молодёжи проходит на федеральной территории Сириус в период с 1 по 7 марта 2024 года. В мероприятии принимает участие более 20 тысяч гостей из 180 стран мира.

Молодёжный фестиваль планетарного масштаба наша страна проводит не в первый раз. Впервые этот звёздный час наступил для нас в 1957 году, когда VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов состоялся в Москве, в разгар хрущевской оттепели. В 1985 году Москва во второй раз принимала молодёжный форум, под лозунгом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». В третий раз в России Всемирный фестиваль молодёжи проходил в 2017 году, как и в этот раз, в Сочи.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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