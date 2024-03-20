Главный судебный пристав проведет приём граждан по вопросам взыскания алиментов

21 марта главный судебный пристав Мурманской области Малюшкин Александр Сергеевич проведёт прием граждан по вопросам взыскания алиментов, а также по иным категориям исполнительных производств, затрагивающих права и интересы несовершеннолетних детей.

Прием пройдёт в здании УФССП России по Мурманской области по адресу: г. Мурманск, улица Карла Либкнехта, 46, корпус 2.

С целью наиболее эффективного решения вопросов желающим обратиться на приём предлагаем предварительно записаться по телефону 8 (8152) 42-86-93. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.