Главный вопрос – уборка крыш от наледи - оперативный штаб

Сегодня в управлении Ленинского административного округа состоялось заседание штаба по контролю за работой управляющих компаний.

– Главный вопрос – уборка крыш от наледи. Всего в округе 734 дома, из них 302 – со скатными крышами, – отметил начальник управления Ленинского административного округа Викентий Ярошинский. – Мы ежедневно мониторим ситуацию, на сегодняшний день 89% кровель очищены. Также на особом контроле вывоз снега и подсыпка тротуаров во дворах.

Оперативные штабы проходят дважды в неделю в каждом округе заполярной столицы. На них обсуждаются конкретные адреса и проблемные ситуации. Также проводятся плановые и внеплановые рейды по проверке работы УК во дворах.

С начала этого года специалистами управления Ленинского административного округа проведено 42 обследования жилфонда на предмет содержания придомовых территорий и наличия снежно-ледяных образований, свисающих с кровель домов. В адрес руководителей управляющих организаций наложено штрафов на общую сумму 1 млн 670 тысяч рублей.