Главный врач Евгений Тарбаев в свой день рождения поздравил прекрасную половину коллектива Мурманского областного клинического многопрофильного центра с наступающим 8 Марта

Женщины в медицине составляют большую часть персонала. Врачи, медсестры, санитарки и другие представительницы сферы ежедневно помогают людям восстанавливать здоровье.

В преддверии 8 Марта для прекрасной половины сотрудников одного из подразделений областного клинического многопрофильного центра было подготовлено праздничное поздравление.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Поздравляю вас с 8 Марта! Желаю вам весеннего настроения. Чтобы вы всегда оставались такими же отзывчивыми, добрыми, с милыми улыбками и горячим сердцем».

Главврач Евгений Тарбаев и его коллеги-мужчины вручили девушкам-медикам самые весенние цветы – тюльпаны, зачитали поздравительные стихотворения и продемонстрировали добрый видеоклип.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Всех мурманчанок, жительниц Мурманской области я поздравляю с праздником 8 Марта! Желаю весеннего настроения и, конечно же, крепкого здоровья. А тем, кто работает, - успехов в труде, на работе. Чтобы всегда с гордостью идти на работу, которой вы посвятили свою жизнь. Огромное спасибо мурманчанкам, жительницам Мурманской области, которые создали нашу Мурманскую область и наш город. Сейчас они находятся на заслуженном отдыхе – пусть этот отдых приносит счастье».

Скоро и в остальных учреждениях состоятся подобные церемонии для прекрасных женщин.

Но этот предпраздничный день особенен ещё одним событием для главврача Евгения Тарбаева. Ведь он отмечает свой день рождения.

Коллектив «Арктик-ТВ» поздравляет Евгения Юрьевича и желает ему здоровья и профессиональных успехов.