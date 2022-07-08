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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.22 15:15

Главой региона подписан закон Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2021 год»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал закон «Об исполнении областного бюджета за 2021 год», принятый региональным парламентом.

Исполнение бюджета в 2021 году осуществлялось на фоне постепенной адаптации к новым экономическим условиям, связанным с продолжающейся глобальной пандемией коронавирусной инфекции, а также сопровождалось постоянным мониторингом Министерства финансов РФ соблюдения условий соглашений, устанавливающих параметры предельного дефицита и предельного объема долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и государственного долга.

Областной бюджет в 2021 году исполнен по доходам в сумме 118,7 млрд рублей, что на 6,3 млрд рублей больше объёма, утверждённого законом. По расходам – в сумме 100,9 млрд рублей, что на 6,6 млрд рублей меньше уточнённых бюджетных назначений. Бюджет исполнен с профицитом в размере 17,8 млрд рублей, что обусловлено ростом доходной части регионального бюджета на 34,8% по сравнению с 2020 годом. Как и прежде, основными источниками доходной части являлись налоговые и неналоговые поступления. Их объём вырос на 41,9% и составил 29,6 млрд рублей. В большей степени такой показатель обеспечили дополнительные поступления от крупных предприятий Мурманской области.

Объём дополнительных поступлений в доходную часть областного бюджета в прошедшем году дал возможность сформировать резерв средств на 2022 год. Это поможет обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета региона в текущем году, исполнить социально-значимые и первостепенные расходные обязательства, в том числе в рамках Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития.

Размер госдолга области на 1 января 2022 года составил 12,4 млрд рублей. По сравнению прошлым годом он сократился на 1,2 млрд рублей. Объём государственного долга сохранён на безопасном уровне, при этом уже начиная с апреля 2021 года обязательства по кредитам у Мурманской области отсутствовали, сообщает региональное Министерство финансов.

Закон Мурманской области от 05.07.2022 №2787-01-ЗМО «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» опубликован 05 июля 2022 года в официальном электронном издании регионального правительства «Электронный бюллетень правительства Мурманской области».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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