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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.20 11:15

Главой ЗАТО г. Североморск депутаты избрали Олега Александровича Прасова

2 декабря председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл внеочередное заседание представительного органа власти флотской столицы, на котором был рассмотрен один вопрос: «Об избрании главы ЗАТО г. Североморск». Перед началом заседания Евгений Алексеев вручил удостоверение депутата Юрию Мороз.

Евгений Алексеев довёл до депутатов информацию об итогах работы конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г. Североморск.  30 ноября состоялось заключительное заседание конкурсной комиссии, на котором были заслушаны все шесть кандидатов с их программами, видением и пониманием общегородских проблем и путей их решения, которые им придется воплощать в конкретные дела на посту главы ЗАТО г. Североморск. Кандидатам пришлось ответить и на многочисленные вопросы членов комиссии. 

Решением конкурсной комиссии на заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск для избрания на должность главы ЗАТО г. Североморск были предложены кандидатуры Олега Прасова и Андрея Орлова.

Депутаты заслушали двух кандидатов. По итогам голосования главой ЗАТО г. Североморск депутаты избрали Прасова Олега Александровича.

Прасов Олег Александрович родился 7 августа 1972 года в городе Зеленоградск, Калининградской области. После окончания школы в 1989 году поступил в Калининградское высшее военно-морское училище, которое окончил в 1994 году с отличием по специальности «радиоэлектронные средства». Лейтенантом был направлен для прохождения службы на Северный флот. Первым местом службы стала военно-морская база Заозерск, где четыре с половиной года служил на атомной подводной лодке проекта 671 РТМК. С 1998 года по 2005–й служил в штабе, а с 2005-го в Управлении Северного флота старшим офицером по международным правовым вопросам. В звании капитан 2 ранга уволен в запас в 2013 году.

Знания и опыт Олега Прасова оказались востребованы и в аппарате правительства Мурманской области, где он трудился с 2013 по 2017 год. С 2017 года по настоящее время работал в администрации ЗАТО г. Североморск управляющим делами. Женат, имеет двух детей – дочь и сына.

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