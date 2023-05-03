Главы администраций будут отчитываться на оперативках об уборке городов после зимы

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1131 обращений, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период – 816. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

«Отдельного внимания заслуживает сообщение жительницы Мончегорска, которая 9 апреля попросила расчистить от снега территорию за домом №12 на Ленинградской набережной. Уборку проводили два раза и оба не в том месте, где просила пользователь. Разобраться с ситуацией обещают в первых числах мая», — отметил Дмитрий Каменский.

Больше всего жалоб в блоке «ЖКХ» поступило на отсутствующую или некачественную уборку в подъездах.

11 апреля жители дома №6 по улице Юбилейной в Заполярном попросили сделать уборку в подъездах. Решить проблему жильцов обещают только 11 мая. Кроме того, продолжают поступать жалобы на мусор, который остаётся после схода снега, сообщает Центр управления регионом Мурманской области.

«С этой недели мы традиционно запускаем контрольное управление, которое будет ездить по разным населённым пунктам и проверять, как ведётся уборка. Конкретные примеры будем рассматривать отдельно на оперативных совещаниях. Поэтому ещё раз обращаю внимание глав администраций на тему чистоты и порядка в городах», – заключил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru