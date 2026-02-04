Кубышка: жители Мурманской области хранят на банковских счетах более трети триллиона рублейВ Северном Ледовитом океане наблюдается уменьшение толщины ледяного покрова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.02.26 13:30

Главы двух муниципалитетов Мурманской области приняли участие в региональных днях ВАРМСУ

В столице Республики Башкортостан завершились региональные дни III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Организованное Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) мероприятие собрало порядка 500 участников из муниципалитетов страны, федеральных и региональных органов власти, парламента, бизнеса и общественных организаций для обсуждения темы «Муниципальный рост: новые драйверы развития». От Мурманской области в форуме участвовали глава Оленегорска Сергей Пашинский и глава Ловозерского муниципального округа Евгений Магомаев.

«Наша задача в рамках региональных дней найти решение вопросов в сфере местного самоуправления, которые позволят жителям в каждом конкретном уголке страны жить лучше, создавать условия для развития муниципалитетов и территорий», — отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что муниципальный уровень является ключевой точкой роста национальной экономики, а в базе ассоциации уже собрано порядка 5 тысяч успешных муниципальных практик: «Президент России неоднократно подчеркивал важность активного участия муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития. Экономическая сфера также не является исключением. Сегодня мы можем говорить о том, что муниципальный уровень — это ключевая точка роста национальной экономики. Именно здесь зарождается и развивается реальная инициатива, формируются условия для малого и среднего бизнеса, создаются рабочие места и улучшается качество жизни граждан».

Эксперты рассмотрели вопросы децентрализации экономической активности и интеграции местных инициатив в федеральные программы. На отдельных сессиях обсудили инструменты роста инвестиционной привлекательности, управление имуществом, борьбу с теневой экономикой и роль цифровых технологий. Отдельное внимание уделили сохранению исторических поселений. По мнению экспертов, их развитие связано с укреплением гражданской идентичности, а данные ВЦИОМ показывают, что 59% россиян поддерживают дополнительное финансирование таких территорий.

Практическая часть включила выездные мероприятия. Участники посетили муниципалитеты республики по пяти специальным маршрутам для знакомства с лучшими практиками, которые можно тиражировать в других регионах.

«Каждое мероприятие направлено на обмен знаниями и поиски решений наиболее актуальных проблем муниципального управления. Форум также создает уникальные возможности для нетворкинга и установления партнерских отношений между различными уровнями власти и бизнеса», — прокомментировал участник форума, глава Оленегорска Сергей Пашинский.

Представленные на региональных днях успешные практики и инициативы лягут в основу программы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», который пройдет в апреле 2026 года по поручению Президента России Владимира Путина. В его рамках состоится церемония вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561659/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зри в Северный полюс, или Гренландия становится козырной картой США
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Блины на Масленицу на семью обойдутся россиянам в этом году почти в 209 рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 40 копеек, доллар снижается на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Определились со стратегическими целями развития предприятия-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: все заявки о проблемах с отоплением находятся на контроле Минэнерго и будут отработаны УК максимально оперативно-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»