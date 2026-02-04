Главы двух муниципалитетов Мурманской области приняли участие в региональных днях ВАРМСУ

В столице Республики Башкортостан завершились региональные дни III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Организованное Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) мероприятие собрало порядка 500 участников из муниципалитетов страны, федеральных и региональных органов власти, парламента, бизнеса и общественных организаций для обсуждения темы «Муниципальный рост: новые драйверы развития». От Мурманской области в форуме участвовали глава Оленегорска Сергей Пашинский и глава Ловозерского муниципального округа Евгений Магомаев.

«Наша задача в рамках региональных дней найти решение вопросов в сфере местного самоуправления, которые позволят жителям в каждом конкретном уголке страны жить лучше, создавать условия для развития муниципалитетов и территорий», — отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что муниципальный уровень является ключевой точкой роста национальной экономики, а в базе ассоциации уже собрано порядка 5 тысяч успешных муниципальных практик: «Президент России неоднократно подчеркивал важность активного участия муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития. Экономическая сфера также не является исключением. Сегодня мы можем говорить о том, что муниципальный уровень — это ключевая точка роста национальной экономики. Именно здесь зарождается и развивается реальная инициатива, формируются условия для малого и среднего бизнеса, создаются рабочие места и улучшается качество жизни граждан».

Эксперты рассмотрели вопросы децентрализации экономической активности и интеграции местных инициатив в федеральные программы. На отдельных сессиях обсудили инструменты роста инвестиционной привлекательности, управление имуществом, борьбу с теневой экономикой и роль цифровых технологий. Отдельное внимание уделили сохранению исторических поселений. По мнению экспертов, их развитие связано с укреплением гражданской идентичности, а данные ВЦИОМ показывают, что 59% россиян поддерживают дополнительное финансирование таких территорий.

Практическая часть включила выездные мероприятия. Участники посетили муниципалитеты республики по пяти специальным маршрутам для знакомства с лучшими практиками, которые можно тиражировать в других регионах.

«Каждое мероприятие направлено на обмен знаниями и поиски решений наиболее актуальных проблем муниципального управления. Форум также создает уникальные возможности для нетворкинга и установления партнерских отношений между различными уровнями власти и бизнеса», — прокомментировал участник форума, глава Оленегорска Сергей Пашинский.

Представленные на региональных днях успешные практики и инициативы лягут в основу программы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», который пройдет в апреле 2026 года по поручению Президента России Владимира Путина. В его рамках состоится церемония вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561659/#&gid=1&pid=2