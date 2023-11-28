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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.23 10:00

Главы муниципалитетов дали ответы на вопросы, прозвучавшие в ходе «прямой линии» с губернатором Андреем Чибисом

22 ноября состоялась очередная «прямая линия» с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в рамках которой глава региона ответил на 73 вопроса жителей Кольского Заполярья. Вопросы, оставленные в комментариях под анонсами и постами, оформлены в поручения региональным органам власти, а также муниципальным властям. Некоторые вопросы были прокомментированы в ходе вчерашнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области.

В числе первых прозвучал ответ на вопрос об установке пандуса в жилом доме в Апатитах. В настоящее время проводится работа по привлечению денежных средств из регионального бюджета и, в случае необходимости, дополнительных источников:

«Речь идёт об установке пандуса внутри жилого дома, где находится приватизированная квартира заявителя. Мы заложили деньги из городского бюджета, а также направили запрос в Министерство строительства РФ, чтобы получить разъяснения о возможности направить деньги из бюджета. Также мы прорабатываем вопрос привлечения дополнительных средств из других источников», – отметила глава администрации города Апатиты Николай Бова.

Оксана Демченко, первый заместитель главы региона, рекомендовала администрации города Апатиты обратиться за дополнительными разъяснениями в Министерство финансов Мурманской области о возможности использования денежных средств из регионального бюджета.

Также в ходе «прямой линии» прозвучали вопросы о восстановлении наружного освещения на улице Маклакова и состоянии дороги на улице Баумана в Мурманске. Отвечая на поставленные вопросы, первый заместитель главы администрации города Мурманска Валентина Доцник подчеркнула, что освещение было восстановлено на следующий день после «прямой линии», а ремонт дороги на улице Баумана выполнен несколькими годами ранее по всем требованиям: «Наружное освещение было восстановлено 23 ноября – в нерабочем состоянии находился только один фонарь. Также на улице Маклакова были проведены работы по обработке дворовой территории противогололедными материалами. Ремонт дороги на улице Баумана выполнялся в 2019 году. Изначально работы по устранению дефектов не были выполнены подрядчиком должным образом. Однако в настоящее время ремонт дороги полностью выполнен «Управлением дорожного хозяйства». Дополнительные работы, в случае необходимости, буду проводиться в весенне-летний период 2024 года», – сообщила Валентина Доцник.

Ещё одна жительница Мурманска пожаловалась на компанию «Звезда моряка», которая вывозила различные отходы на дворовую территорию по улице Скальной. По словам заявительницы, организация перепутала городскую улицу с мусорным полигоном. Валентина Доцник отметила, что городской администрации удалось связаться с нарушителем и сообщить о необходимости вывезти мусор в ближайшее время, однако обязательства до сих пор не выполнены:

«Нам удалось оказать помощь заявительнице и установить собственника автомобиля, который свозил мусор на улицу Скальная. «Звезда моряка» обязалась устранить нарушения, но свои обязательства так и не выполнила.

Мы предложили заявительнице оказать помощь в подготовке искового заявления – 4 декабря Ирина Николаевна приедет в Мурманск и окажет нам содействие в этом вопросе. Кроме того, прокуратура Октябрьского округа уже начала проверку по данному вопросу, будут приняты меры реагирования в отношении виновного», – рассказала Валентина Доцник.

«Давайте сделаем так, чтобы подобные нарушения решались вне судебной плоскости. Необходимо ещё раз выйти на «Звезду», принять стимулирующие меры и донести до организации о необходимости устранить нарушения до принятия каких-либо судебных решений», – подчеркнула Оксана Демченко.

Особое внимание также было уделено вопросу об отсутствии группы продленного дня в мурманской гимназии №9:

«По состоянию на 1 сентября от родителей обучающихся мурманской гимназии не поступало никаких обращений о необходимости открыть дополнительные группы продленного дня. В школе был проведён опрос, по результатам которого выяснилось, что новую группу необходимо открыть только для семи детей. Дополнительная группа откроется в школе 1 декабря. Информация о нахождении учащихся гимназии №9 на дистанционном обучении более трети года не соответствует действительности. Да, отдельные классы находились на дистанционном обучении в связи с превышением порога заболеваемости, но не более недели», – доложила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Оксана Демченко также напомнила коллегам, что все вопросы, поступившие в ходе «прямой линии», необходимо отработать эффективно и быстро.

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