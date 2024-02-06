Главы муниципалитетов и профильный министр дали ответы на вопросы, поступившие в ходе прямого эфира с губернатором Андреем Чибисом

На прошлой неделе, 1 февраля, губернатор Мурманской области провёл короткий эфир в своём ТГ-канале, где ответил на ряд поступивших вопросов северян. Некоторые из них были прокомментированы в ходе сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области.

Одно из обращений касалось ситуации с повреждением в районе ТСН «Радужный» напорного коллектора, идущего с н.п. 27 км на очистные сооружения города Мончегорска.

О том, как был решён вопрос, рассказал глава муниципального образования Андрей Рудаков.

Он сообщил, что, проведя ряд подготовительных работ, 3 февраля утечка была устранена. Помощь обслуживающей организации «Жилищно-коммунальная служба №3» оказала городская ресурсоснабжающая организация АО «Мончегорскводоканал». Участок будет на контроле вплоть до весеннего периода, когда будет происходить таяние снега и наледи, образовавшейся в результате аварии.

Ещё одно обращение касалось отсутствия в онкодиспансере Мурманска препаратов для иммунной терапии.

«Провели служебную проверку. Действительно, из-за организационных недоделок онкодиспансер вышел к концу прошлого года на нулевой остаток по одному из препаратов. 11 января этот препарат появился, заключён договор по новым закупкам, 5 февраля будет первая его поставка и в середине февраля – вторая», – доложил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Глава региона обратил внимание, чтобы виновные за халатность в организации поставок лекарственных препаратов понесли ответственность.

Ситуацию с подтоплением дворовой территории в Гаджиево по улице Душенова прокомментировал глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов. Он сообщил, что в период с 15 января по 1 февраля на данной территории произошло несколько аварий.

«15 января был обнаружен засор на канализационных сетях дома №95, 23 января произошла авария на розливе холодного водоснабжения дома №92, 1 февраля была обнаружена течь в подвальном помещении дома №92 и авария на канализационной сети дома №3. Все аварийные ситуации были устранены. Ситуация взята на контроль», – сообщил Ильяс Мазитов.

Фото: https://gov-murman.ru