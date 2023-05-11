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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.23 10:00

Главы муниципалитетов Мурманской области лично участвуют в разрешении наиболее сложных жалоб жителей

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1053 обращения, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчетный период — 703. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

«Проведён значительный объём работ по благоустройству. Из точечных сигналов хочется обратить внимание на сообщение жительницы Сафоново, которая 11 апреля попросила убрать снег вдоль школы №5, поскольку он препятствует передвижению, в том числе маломобильных граждан. Выяснилось, что для обслуживания и содержания данной территории необходимо провести инвентаризацию земельного участка. Вопрос взят на личный контроль главой администрации», — отметил Дмитрий Каменский.

Ещё одним вопросом, заслуживающим отдельного внимания, стала детская площадка на Молодёжном бульваре в Оленегорске, которую затапливает второй год. По словам местных жителей, с проблемой они сталкиваются уже второй год подряд и просят системно подойти к её решению.

В блоке «ЖКХ» большинство сообщений касалось необходимости проведения ремонта подъездов. Ряд из них не находит решения длительное время. Например, с 11 апреля не могут решить проблему с затопленным подвалом дома №5 по улице Крупской в Заполярном. Сроки каждый раз переносятся.

В целом сроки реакции органов власти на сообщения граждан значительно сократились.

«Хочу поблагодарить органы власти и муниципалитеты за эффективную работу с обращениями наших граждан», — заключила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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