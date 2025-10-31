Главы муниципалитетов Мурманской области представили наш регион на форуме «Малая Родина – сила России»

Главы муниципалитетов Мурманской области принимают участие в региональных днях Всероссийского форума «Малая Родина – сила России». Глава Терского округа Рамиля Хайруллина и глава Апатитов Николай Бова представляют регион на мероприятии, которое проходит в Ленинградской области под девизом «Социальная политика будущего: решения, которые меняют муниципалитеты».

Ленинградская область стала второй из восьми площадок в стране, где Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) проводит региональные дни. Эти мероприятия являются ключевыми этапами на пути к III Всероссийскому муниципальному форуму «Малая Родина – сила России», запланированному на апрель 2026 года.

С приветственными словами к участникам обратились заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Роман Балашов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев и сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев поблагодарил всех, кто работает в местном самоуправлении, за их каждодневный труд. Особые слова признательности были адресованы участникам специальной военной операции, защитникам Родины, которые приходят сегодня на муниципальную службу. Вместе с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления будет сделано все, чтобы помочь им интегрироваться в рабочий процесс, оказать полное содействие на новом для них, не менее ответственном пути.

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, давая поручение об организации форума «Малая Родина – сила России», закладывал в это самый главный смысл: представители муниципальной власти находятся ближе всего к людям, жители обращаются к ним в первую очередь. И от того, как оперативно решаются вопросы на местах, как развивается социальная инфраструктура, ведется благоустройство, зависит качество жизни в том или ином муниципалитете», — сказал Евгений Грачев.

Каждый региональный день форума — это площадка для открытого диалога, обмена лучшими практиками и выработки решений, которые позволят двигаться вперёд, реализовывать инициативы и программы, работать для людей и ради людей, подчеркнула глава Терского округа.

«Мы предметно обсуждаем комплексную социальную политику, потому что это ключ к повышению качества жизни граждан на каждой территории, — отметила Рамиля Хайруллина. — Очень важно правильно расставить приоритеты в демографической политике, в работе по развитию сферы здравоохранения, образования и социальной защиты, укреплению института семьи, поддержке участников специальной военной операции, созданию условий для активного долголетия, а также поддержке волонтерских и общественных инициатив».

«С коллегами из муниципальных образований со всей страны и с экспертами федерального уровня обмениваемся опытом и мнениями — Апатитам есть о чём рассказать, но и идеи других городов очень дельные, — отметил глава Апатитов Николай Бова, — Достойная организация мероприятия, отличный состав участников — спасибо ВАРМСУ, команда работает на высочайшем уровне».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, итоговые практики и выработанные инициативы лягут в основу программы III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который пройдёт в апреле 2026 года в Москве. Напомним, организатором региональных дней и форума «Малая Родина – сила России» выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента РФ.

Фото (ВАРМСУ, Ассоциация «СМО Мурманской области»): https://gov-murman.ru/info/news/556258/#&gid=1&pid=2