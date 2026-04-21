Главы муниципалитетов Мурманской области принимают активное участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – Сила России»

В Москве стартовал III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – Сила Россия». Это ключевое событие года для местного самоуправления страны – ежегодно на форуме собираются тысячи глав городов и районов для того, чтобы при участии высших руководителей государства подвести итоги и определить приоритеты муниципальной работы.

Открыл форум первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Наш президент не раз говорил, что из всех уровней власти ближе всего к людям – муниципальная служба. Вы всегда напрямую работаете с проблемами, бедами, вызовами, которые есть в жизни каждого человека», - сказал Сергей Кириенко, обращаясь к участникам мероприятия.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления организовала более 20 тематических сессий с участием представителей Федерального собрания РФ, правительства РФ, ведущих экспертов. В программе форума: панельные и экспертные дискуссии, лектории и мастер-лекции, встречи в формате муниципального диалога, стратегические сессии. В прямом диалоге с федеральными экспертами представители муниципалитетов обсудят лучшие муниципальные практики и возможности их реализации в масштабах страны, определят приоритетные направления работы местного самоуправления, рассмотрят различные инструменты устойчивого роста территорий и повышения уровня жизни их жителей. В центре внимания участников – развитие экономики, инфраструктуры, социальной сферы, местных сообществ, коммуникации и общественного мнения, партнерства государства и бизнеса, сохранение культурного единства и традиционных ценностей, поддержка участников СВО и их семей, принципы формирования муниципальных команд и другие направления.

В сессиях и дискуссиях форума принимают активное участие главы муниципалитетов Мурманской области Владимир Евменьков, Юрий Кузин, Иван Лебедев, Евгений Магомаев, Ильяс Мазитов, Ольга Патраманская, Сергей Пашинский, Алексей Пеньшин, Андрей Рудаков, Сергей Сомов, Олег Фокеев, Рамиля Хайруллина, Максим Ченгаев, депутат Государственной Думы ФС РФ Лариса Круглова, представители исполнительных органов региона и Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».

Вчера они стали участниками мастер-лекции заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, посвящённой формированию Народной программы «Единой России» и участию муниципалитетов в этой работе, панельной дискуссии о развитии муниципальной дипломатии, обсуждении применения искусственного интеллекта в ЖКХ, транспорте и работе с обращениями граждан.

Значимым событием для участников из Мурманской области стала дискуссия о формировании семейноцентричной среды в муниципалитетах – работе по поддержке семьи, основанной на женском взгляде на развитие территории. В числе гостей этого мероприятия - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и финалист III Всероссийской муниципальной премии «Служение» из Кировска Марина Кузнецова.

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков стал одним из спикеров на партнерском лектории «Коммуникация жителей в муниципалитетах: от удачных практик к стратегии доверия». Он рассказал о североморском медиапроекте «Открытые люди закрытого города». Этот проект, направленный на гуманизацию образа местной власти и укрепление согласия в ЗАТО, позволил флотской столице претендовать на победу по результатам голосования III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Также сегодня на полях форума глава Печенгского муниципального округа Алексей Пеньшин и глава Заводоуковского муниципального округа Тюменской области Светлана Касенова подписали Соглашение о развитии сотрудничества между округами на 2026-2030 годы. Документ предусматривает взаимную поддержку при реализации вопросов местного значения, разработку и принятие взаимосогласованных решений, совместную подготовку проектов правовых актов, обмен методическими материалами, делегациями и представителями по направлениям совместной деятельности и многое другое.

«Для муниципалитетов форум «Малая родина – сила России» – это уникальная площадка для совместного поиска решений, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Участие в форуме позволит мне и моим коллегам из Мурманской области обменяться опытом с представителями других регионов, изучить передовые практики муниципального управления, наметить пути внедрения новых решений в наших округах и установить полезные контакты для дальнейшего сотрудничества», - подчеркнул Алексей Пеньшин.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, сегодня в рамках форума пройдёт торжественная церемония награждения победителей и лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение», а 22 апреля – панельные дискуссии и мероприятия форума «Парки EXPO», посвященные благоустройству и созданию комфортной городской среды.

