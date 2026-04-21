Мурманская область. Арктика (16+)21.04.26 16:30

Главы муниципалитетов Мурманской области принимают активное участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – Сила России»

В Москве стартовал III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – Сила Россия». Это ключевое событие года для местного самоуправления страны – ежегодно на форуме собираются тысячи глав городов и районов для того, чтобы при участии высших руководителей государства подвести итоги и определить приоритеты муниципальной работы.

Открыл форум первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Наш президент не раз говорил, что из всех уровней власти ближе всего к людям – муниципальная служба. Вы всегда напрямую работаете с проблемами, бедами, вызовами, которые есть в жизни каждого человека», - сказал Сергей Кириенко, обращаясь к участникам мероприятия.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления организовала более 20 тематических сессий с участием представителей Федерального собрания РФ, правительства РФ, ведущих экспертов. В программе форума: панельные и экспертные дискуссии, лектории и мастер-лекции, встречи в формате муниципального диалога, стратегические сессии. В прямом диалоге с федеральными экспертами представители муниципалитетов обсудят лучшие муниципальные практики и возможности их реализации в масштабах страны, определят приоритетные направления работы местного самоуправления, рассмотрят различные инструменты устойчивого роста территорий и повышения уровня жизни их жителей. В центре внимания участников – развитие экономики, инфраструктуры, социальной сферы, местных сообществ, коммуникации и общественного мнения, партнерства государства и бизнеса, сохранение культурного единства и традиционных ценностей, поддержка участников СВО и их семей, принципы формирования муниципальных команд и другие направления.

В сессиях и дискуссиях форума принимают активное участие главы муниципалитетов Мурманской области Владимир Евменьков, Юрий Кузин, Иван Лебедев, Евгений Магомаев, Ильяс Мазитов, Ольга Патраманская, Сергей Пашинский, Алексей Пеньшин, Андрей Рудаков, Сергей Сомов, Олег Фокеев, Рамиля Хайруллина, Максим Ченгаев, депутат Государственной Думы ФС РФ Лариса Круглова, представители исполнительных органов региона и Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».

Вчера они стали участниками мастер-лекции заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, посвящённой формированию Народной программы «Единой России» и участию муниципалитетов в этой работе, панельной дискуссии о развитии муниципальной дипломатии, обсуждении применения искусственного интеллекта в ЖКХ, транспорте и работе с обращениями граждан.

Значимым событием для участников из Мурманской области стала дискуссия о формировании семейноцентричной среды в муниципалитетах – работе по поддержке семьи, основанной на женском взгляде на развитие территории.  В числе гостей этого мероприятия - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и финалист III Всероссийской муниципальной премии «Служение» из Кировска Марина Кузнецова.

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков стал одним из спикеров на партнерском лектории «Коммуникация жителей в муниципалитетах: от удачных практик к стратегии доверия». Он рассказал о североморском медиапроекте «Открытые люди закрытого города». Этот проект, направленный на гуманизацию образа местной власти и укрепление согласия в ЗАТО, позволил флотской столице претендовать на победу по результатам голосования III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Также сегодня на полях форума глава Печенгского муниципального округа Алексей Пеньшин и глава Заводоуковского муниципального округа Тюменской области Светлана Касенова подписали Соглашение о развитии сотрудничества между округами на 2026-2030 годы. Документ предусматривает взаимную поддержку при реализации вопросов местного значения, разработку и принятие взаимосогласованных решений, совместную подготовку проектов правовых актов, обмен методическими материалами, делегациями и представителями по направлениям совместной деятельности и многое другое.

«Для муниципалитетов форум «Малая родина – сила России» – это уникальная площадка для совместного поиска решений, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Участие в форуме позволит мне и моим коллегам из Мурманской области обменяться опытом с представителями других регионов, изучить передовые практики муниципального управления, наметить пути внедрения новых решений в наших округах и установить полезные контакты для дальнейшего сотрудничества», - подчеркнул Алексей Пеньшин.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, сегодня в рамках форума пройдёт торжественная церемония награждения победителей и лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение», а 22 апреля – панельные дискуссии и мероприятия форума «Парки EXPO», посвященные благоустройству и созданию комфортной городской среды.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566193/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)Даёшь Бюджетный совет! В России предлагают создать независимый орган для оценки финансовых решений властей-PRO Валюту (16+)Курсы доллара снизился почти на 65 копеек, евро теряет 61 копейку-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области отметил рост обращений в блоке «ЖКХ»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Депутаты корректируют региональный закон об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
