Главы муниципалитетов со всей страны обсудили вопросы транспортной доступности

В рамках проекта ВАРМСУ «Муниципальный диалог» состоялась стратегическая сессия «Транспорт и инфраструктура». Главная задача — выработка консолидированных предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере транспорта с учётом реальных потребностей регионов и муниципалитетов. Мурманскую область на сессии представил глава Апатитов Николай Бова.

«ВАРМСУ объединяет экспертов и глав муниципалитетов, обладающих уникальными муниципальными практиками, тиражирование которых важно для решения задач развития транспортной инфраструктуры во всех муниципальных образованиях страны. Стратегическая сессия «Транспорт и инфраструктура» в рамках проекта «Муниципальный диалог» станет площадкой для обмена опытом и выработки согласованных предложений с учётом реальных потребностей регионов и муниципалитетов», — подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

В работу федеральной проектной команды теперь встроены наставники — признанные эксперты, чья поддержка и сопровождение повысят качество решений и эффективность реализации проектов. Наставником федеральной проектной команды «Транспорт и дорожная деятельность» стал директор Научного центра Минтранса России Артур Романенко.

По итогам дискуссии все выработанные предложения будут направлены в Государственную Думу РФ для урегулирования проблемы на законодательном уровне.

Фото (ВАРМСУ): https://gov-murman.ru/info/news/551055/#&gid=1&pid=1