Главы округов Мурманска оперативно реагируют на предложения и замечания горожан

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители – главы округов регулярно продолжают проводить встречи с мурманчанами. На прошедшей неделе состоялись три таких встречи.

Глава Ленинского округа Андрей Костин совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Сергеем Коробковым встретились с жителями дома №7 по улице Магомета Гаджиева. Мурманчане обеспокоены общей проблемой – неудовлетворительным состоянием подвального помещения дома. Как следствие, сырость и наличие насекомых. Также участники встречи обратились с другими вопросами – обустроить детскую площадку, оборудовать ливневую канализацию, обновить контейнерную площадку и поставить баки для раздельного сбора мусора. Кроме того, жительница дома №11 предложила установить дополнительные опоры наружного освещения и провести ремонт кровли, поскольку в период обильного таяния снега происходит залитие последних этажей.

Жители дома №8 по улице Пархоменко задали главе Октябрьского округа Елене Ширшовой и депутату Совета депутатов города Мурманска Елене Сердюк вопросы, связанные с некачественной уборкой снега придомовой территории. Работы были проведены в полном объёме - двор очистили.

Ранее мурманчане, проживающие по адресу: улица Профессора Сомова, 7, обращались с просьбой провести расчистку дворовой территории. Уборка выполнена, сообщает администрация города Мурманска.

Александр Боянжу, глава Первомайского округа, встретился с жильцами дома №18 по улице Марата. Горожане задали вопросы о содержании общего имущества и придомовой территории. Мурманчане пожаловались на граффити на фасадах дома №16. Надписи были оперативно устранены.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26845&page=1