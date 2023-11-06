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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.23 11:00

Главы округов Мурманска оперативно реагируют на жалобы горожан

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители - главы округов проводят встречи с жителями. Северяне обращаются с вопросами, делятся проблемами.

Начальник управления Первомайского округа Николай Зикеев встретился с жителями дома №39 по улице Шабалина. Мурманчане обеспокоены несвоевременным вывозом мусора с контейнерных площадок, а также складированием покрышек возле баков. Ещё одна встреча прошла по адресу проспект Кольский, 66. На ней присутствовал депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Савенков. Актив двора волнует вопрос благоустройства территории.

Как сообщает администрация города Мурманска, встреча у дома №4 на проезде Ивана Халатина прошла с участием депутата Совета депутатов города Мурманска Любови Лычкиной. К начальнику управления Ленинского округа Андрею Костину обратились жители, которые рассказали о ненадлежащем состоянии пешеходной лестницы. Проблему удалось решить в кратчайшие сроки: лестницу очистили от снега, для безопасного передвижения жителей были восстановлены поручни.

Также оперативно в работу было взято обращение мурманчан, проживающих по адресу: улица Адмирала флота Лобова, 11/7. Люди обеспокоены безопасностью на новой детской площадке. Игровые элементы не закреплены, конец спуска горки находится значительно выше уровня земли, из-за чего дети моли бы получить травмы. Подрядчик должен исправить проблему.

Встречи прошли и в Октябрьском округе Мурманска. Жители улицы Воровского, 16 пожаловались главе управления округа Андрею Здвижкову и депутату Совета депутатов города Мурманска Елене Меркушовой на отсутствие дворников, грязь в подъездах и текущие швы. На улице Комсомольской, 3 северян волнует вопрос содержания дома и придомовой территории.

Все обращения горожан главами округов взяты в работу. Так, уже удалось устранить проблему на Театральном бульваре, 8. По просьбе мурманчан убрана металлическая конструкция, мешающая проходу в арке, а также заделаны прорехи в асфальте. Кроме того, на крыльце подъезда теперь установлены поручни.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26051&page=1

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