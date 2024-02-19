Главы округов Мурманска стараются оперативно реагировать на жалобы горожан

Главы округов Мурманска регулярно организуют встречи по инициативе главы администрации города Юрия Сердечкина. На этих встречах мурманчане имеют возможность задать вопросы и поделиться своими проблемами. Некоторые из таких решаются оперативно.

На прошлой неделе с жильцами дома №2 по улице Свердлова встретился глава Ленинского округа Андрей Костин. Северяне пожаловались на некачественное содержание придомовой территории, в частности на проблемы с уборкой снега и его складированием. Участники встречи также обратили внимание на неудовлетворительное состояние подвального помещения.

Во встрече с жителями дома №5 по улице Адмирала флота Лобова приняла участие депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева. Прозвучали вопросы о состоянии контейнерной площадки возле дома №1 и благоустройстве пешеходного тротуара между домом №9/5 и ограждением прогимназии.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу пообщался с жителями дома №12 по улице Лесная в жилом районе Абрам-Мыс, которые были обеспокоены неочищенной лестницей у главного фасада дома. Уборка выполнена. Также северяне обратились со другими просьбами — об установке бетонных блоков на подъезде к ручью Варяжскому, решении вопроса с безнадзорными собаками на территории, санитарной обрезке кустов и деревьев, ремонте лестницы к переходу через ручей.

На встрече возле дома №37 по улице Капитана Орликовой мурманчане обратились к главе округа с жалобами на состояние дворового проезда в зимний период: время не вывозился снег с торца дома. Работы были проведены в кратчайшие сроки.

К главе Октябрьского округа Елене Ширшовой обратились жители дома №11 по улице Капитана Маклакова. Вопросы касались некачественной уборки снега с придомовой территории и лестниц, содержания детской площадки. Во второй встрече с жителями, проживающими по адресу: улица Папанина, 34/25, пообщался координатор партийного проекта «Городская среда» Сергей Тян. Вопросы северян касались благоустройства придомовой территории.

Все вопросы мурманчан обязательно берутся в работу.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26737&page=1