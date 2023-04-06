Главы регионального Министерства образования и науки, Кольской АЭС и Полярнозоринского энергетического колледжа заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, директор Кольской АЭС Василий Омельчук и директор Полярнозоринского энергетического колледжа Даниил Шевченко заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве.

Подписание документа стало продолжением работы по развитию долгосрочных партнёрских отношений между образовательными учреждениями и ключевыми работодателями региона.

«Подписание соглашения о сотрудничестве обеспечит благоприятные условия для развития практико-ориентированной модели подготовки кадров в отрасли, имеющей стратегическое значение. Студенты Полярнозоринского энергетического колледжа смогут прийти после выпуска на уже знакомую, изученную площадку, где проходили практику под руководством наставников, и стать настоящими профессионалами в короткий срок», – отметила глава профильного ведомства Диана Кузнецова.

Благодаря соглашению будут реализовываться новые совместные проекты по подготовке кадров, стажировке преподавателей на предприятии и развитию промышленного туризма. Также в рамках сотрудничества будет модернизироваться инфраструктура для заполярных студентов. Уже в этом году предприятие выделит 2 млн рублей на обновление сварочной мастерской колледжа, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru