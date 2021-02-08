Мурманская область. Арктика (16+)08.02.21 09:30
Глеб Шинкарчук вновь возглавит Министерство внутренней политики Мурманской области
Глеб Шинкарчук, в прошлом министр внутренней политики Мурманской области, а затем в течение некоторого времени советник губернатора, вновь возглавит ведомство. Об этом на оперативном совещании объявил губернатор Андрей Чибис.
«Глеб Шинкарчук последний год отвечал за ряд вопросов, в том числе за переустройство и создание Печенгского округа, и сделано это всё было успешно. Он хорошо известен всем нашим коллегам в муниципалитетах, и я уверен, что его работа в тесной связке с Владимиром Васильевичем Евменьковым даст те необходимые результаты, на которые мы все рассчитываем», – прокомментировал кадровое решение глава региона.
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