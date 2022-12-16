«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека»: в Мурманской областной Думе прошли седьмые Рождественские парламентские встречи

Мероприятие проводилось 15 декабря в рамках регионального этапа XXXI Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». В обсуждении приняли участие депутаты областной Думы, представители Мурманской митрополии, члены молодёжной палаты при Мурманской областной Думе.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой в своём приветствии отметил, что нынешняя ситуация в мире характеризуется крайним напряжением, происходящие сложные и противоречивые процессы так или иначе затрагивают каждого из нас:

– Мы все чаще сталкиваемся с переориентацией людей от созидания к потреблению, особенно среди молодёжи. Сейчас, когда «сброшены маски», перед нами встаёт выбор – жить, оставаясь приверженцем культуры потребления, или избрать путь собственного развития? Поэтому важно с юных лет прививать человеку восприятие мира, основанное на наших традиционных духовных ценностях. Считаю, что нужно, как можно чаще говорить с людьми, с молодым поколением. Говорить открыто и честно о родной культуре, об уважении к окружающим людям, об ответственном отношении к истории нашей многонациональной страны. Ведь именно в истории и культуре России сокрыта великая сила, знания и глубокая вера.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан заострил внимание на осмыслении накопленного многовекового опыта и сохранения традиционных ценностей:

- Новое время, в котором мы оказались, новая история, которая формируется на наших глазах, формирует тему наших рождественских встреч. Это разговор между властью и церковью, между теми структурами, которые стоят на страже этих ценностей. Думаю, что сегодня это необходимо ради сохранения страны. Будущее России формируется именно сейчас, путём обретения Россией своих фундаментальных ценностей, которые за прошедшие годы были утрачены. Церковь занимается своим служением в надежде найти полное понимание с Мурманской областной Думой.

По мнению вице-спикера Евгения Никоры, проведение региональных рождественских парламентских встреч в седьмой раз подчеркивает, что взаимодействие институтов власти и Русской Православной церкви необходимо:

– Стало доброй традицией завершать год доверительным разговором о важности духовно-нравственных ценностей в нашей жизни и жизни наших детей. В России за тысячу лет сложилась уникальная культура, свои традиционные идеалы – идеалы патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, крепкой семьи, брака, как союза мужчины и женщины, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру. Это тот фундамент, на котором мы, безусловно, должны строить своё будущее.

Участники встречи затронули тему реализации проекта по строительству духовно-спортивного центра в Мурманске, в котором предполагается проводить комплексный подход к воспитанию молодёжи и спортсменов, духовное и физическое воспитание детей и молодёжи. Особо подчеркивалось общее стремление к сохранению исторической памяти о героических событиях в летописи России, нацеленность власти и духовенства на откровенный и открытый диалог с детьми и молодёжью об истинных духовно-нравственных ориентирах российской государственности, о будущем страны и новых поколений.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/cc4/73jl2ozsuwsumtn3u1okgkwamfucyfc3.jpg