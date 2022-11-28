«Глонасс»: первые образцы аппаратуры для обеспечения связи в Арктике создадут в 2023 году

Первые образцы аппаратуры для обеспечения связи в Арктической зоне с использованием российской спутниковой системы планируется создать в 2023 году, сообщил главный конструктор АО «Глонасс» Михаил Кораблев, слова которого приводит 1prime.ru.

«С учётом ухода целого ряда зарубежных операторов спутниковой связи… стоит остро вопрос о замене или создании российских связных систем для обеспечения связи Арктической зоны. Россия обладает в настоящее время спутниковой группировкой, необходимо будет наладить выпуск соответствующей аппаратурой потребителям, чтобы обеспечить надёжной связью Арктическую зону с использованием российских спутниковых систем», - сказал Кораблев на пленарном заседании IV Северного форума по устойчивому развитию.

Он отметил, что такая работа сейчас ведётся.

«И со следующего года уже запланированы первые образцы аппаратуры, которые позволят, используя российский спутниковый ресурс, обеспечивать связью всех потребителей», — сказал Кораблев.

По его словам, в настоящее время крупные морские суда уже оснащаются российской спутниковой системой связи, которые обеспечивают передачу места положения судна, передвижение по Северному морскому пути, услуги интернета для экипажа, кроме того, разрабатывается система контроля мониторинга ледовой обстановки на основе российской спутниковой группировки.