На первой региональной астрологической конференции утвердили Ассоциацию астрологов АрктикиБольшинство россиян поддерживает инициативу Госдумы об объявлении 31 декабря выходным
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.11.22 16:45

«Глонасс»: первые образцы аппаратуры для обеспечения связи в Арктике создадут в 2023 году

Первые образцы аппаратуры для обеспечения связи в Арктической зоне с использованием российской спутниковой системы планируется создать в 2023 году, сообщил главный конструктор АО «Глонасс» Михаил Кораблев, слова которого приводит 1prime.ru.

«С учётом ухода целого ряда зарубежных операторов спутниковой связи… стоит остро вопрос о замене или создании российских связных систем для обеспечения связи Арктической зоны. Россия обладает в настоящее время спутниковой группировкой, необходимо будет наладить выпуск соответствующей аппаратурой потребителям, чтобы обеспечить надёжной связью Арктическую зону с использованием российских спутниковых систем», - сказал Кораблев на пленарном заседании IV Северного форума по устойчивому развитию.

Он отметил, что такая работа сейчас ведётся.

«И со следующего года уже запланированы первые образцы аппаратуры, которые позволят, используя российский спутниковый ресурс, обеспечивать связью всех потребителей», — сказал Кораблев.

По его словам, в настоящее время крупные морские суда уже оснащаются российской спутниковой системой связи, которые обеспечивают передачу места положения судна, передвижение по Северному морскому пути, услуги интернета для экипажа, кроме того, разрабатывается система контроля мониторинга ледовой обстановки на основе российской спутниковой группировки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как частичная мобилизация изменила рынок труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:25«С Новым годом!». Художественный фильм (18+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году-PRO Валюту (16+)Курсы евро вырос на 42 копейки, доллар укрепился на 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Бюджет 2023: средства на улучшение качества воды и организацию индивидуальных теплопунктов в проекте основного закона заложены-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 и 28 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство одобрило создание системы мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика