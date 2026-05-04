В Праздник весны и труда мурманчане делом доказали любовь к родному городуМурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.05.26 08:45

«Глоток воды»: заполярным школьникам представят спектакль о защитниках Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы школьникам Мурманской области впервые представят спектакль «Глоток воды» - военно-патриотический спектакль о защитниках Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны.

Уже более шести лет постановку авторского детского выездного театра «ЯРиК» из Челябинска показывают школьникам Уральского федерального округа, а к 100-летию Великой Победы организаторы запланировали провести спектакль во всех городах России.

«Для нас особенно важно, что путь спектакля «Глоток воды» по России начинается именно с города-героя Мурманска. Постановка вызвала колоссальный интерес среди образовательных учреждений региона. Я очень надеюсь, что у нас получится привезти спектакль еще раз в будущие годы», - отметила куратор проекта в Мурманской области, руководитель туроператора «Радуга Севера» Елена Медведева.

В течение недели постановку представят в нескольких школах Мурманска и Североморска, а 4 мая в мурманском Центре образования «Лапландия» состоится бесплатный показ для льготных категорий населения. Как отмечают организаторы, на входе достаточно предъявить документ, подтверждающий льготный статус.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, начало благотворительного спектакля в 18.00. О наличии свободных мест необходимо узнать заранее по телефонам: 8911-300-80-80, 8999-154-55-51

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566921/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире12:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)13:00«Снайперы. Любовь под прицелом». Художественный сериал, 1 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Реальные зарплаты в феврале выросли в РФ на 8,6%-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на граффити на фасаде дома и входной группе МКД-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять