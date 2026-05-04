«Глоток воды»: заполярным школьникам представят спектакль о защитниках Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы школьникам Мурманской области впервые представят спектакль «Глоток воды» - военно-патриотический спектакль о защитниках Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны.

Уже более шести лет постановку авторского детского выездного театра «ЯРиК» из Челябинска показывают школьникам Уральского федерального округа, а к 100-летию Великой Победы организаторы запланировали провести спектакль во всех городах России.

«Для нас особенно важно, что путь спектакля «Глоток воды» по России начинается именно с города-героя Мурманска. Постановка вызвала колоссальный интерес среди образовательных учреждений региона. Я очень надеюсь, что у нас получится привезти спектакль еще раз в будущие годы», - отметила куратор проекта в Мурманской области, руководитель туроператора «Радуга Севера» Елена Медведева.

В течение недели постановку представят в нескольких школах Мурманска и Североморска, а 4 мая в мурманском Центре образования «Лапландия» состоится бесплатный показ для льготных категорий населения. Как отмечают организаторы, на входе достаточно предъявить документ, подтверждающий льготный статус.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, начало благотворительного спектакля в 18.00. О наличии свободных мест необходимо узнать заранее по телефонам: 8911-300-80-80, 8999-154-55-51

