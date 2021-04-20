Глубоководную прокладку волоконно-оптической линии связи Мурманск – Владивосток начнут в конце мая - начале июня

Проект строительства трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Мурманск – Владивосток получил название «Полярный экспресс». Подводная прокладка кабеля начнётся в конце мая - начале июня. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Российской Федерации Александр Пошивай в ходе пресс-конференции ТАСС.

Замминистра добавил, что проект был анонсирован на форуме «Транспорт России» в ноябре прошлого года и реализуется в рамках поручения президента РФ. Куратором выступает Минтранс и профильные ведомства – «Росморречфлот» и ФГУП «Морсвязьспутник».

«Полярный экспресс» имеет стратегический потенциал для развития Арктической зоны Российской Федерации, и позволит сформировать развитие цифровой экосистемы региона и портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути, отметил Александр Пошивай.