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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.22 10:00

Глубоководный спасательный аппарат АС-36 проходит приёмо-сдаточные испытания

Экипаж автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 аварийно-спасательного отряда Северного флота под командованием капитана 3 ранга Андрея Волкова проходит приёмо-сдаточные испытания в Кольском заливе на траверзе главной базы Северного флота - Североморска.

АС-36 в течение нескольких лет проходил средний ремонт с модернизацией основных систем на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. В ходе ремонтных работ на нём были полностью обновлены радиотехническое вооружение, системы автоматизации и управления движением. Установлен новый навигационный комплекс, позволяющий точно определять место нахождения аппарата, как на поверхности моря, так и под водой. Корпус аппарата был проверен в лабораторных условиях на максимальное давление, которое он испытывает на глубинах более 1000 метров.

В Кольском заливе спасательный аппарат проверяет параметры работы приборов, всех систем и механизмов, ходовые качества в надводном и подводном положении, отрабатывает маневрирование. На завершающей стадии испытаний аппарат выполнит погружение на свою рабочую глубину – более 700 метров в обеспечении другого автономного спасателя – АС-34, который базируется на борту спасательного судна «Георгий Титов».

Штатным носителем подводного аппарата АС-36 является спасательное судно «Михаил Рудницкий», экипаж которого обеспечивает проведение с ним всех манипуляций и испытательных работ в Кольском заливе.

Спасательный подводный аппарат АС-36 «Бестер» предназначен для оказания помощи и спасения экипажей аварийных подводных лодок. Был спроектирован в центральном конструкторском бюро «Лазурит». Он изготовлен из титанового сплава и оснащен манипулятором. Благодаря малым габаритам АС-36 может доставляться к месту проведения подводных работ судном-носителем, а также по железной или автомобильной дороге, либо самолётом АН-124 «Руслан».

Аппарат способен садиться на комингс площадку, при крене аварийной подводной лодки, лежащей на грунте, до 45 градусов. Давление в отсеках до 6 кг/см² позволяет ему принимать спасаемых не только из аварийной ПЛ, но и непосредственно из водной среды на глубинах до 60 метров.

Кроме спасательных работ АС-36 может выполнять различные подводно-технические работы, поиск, обследование подводных объектов и обеспечения их подъёма с глубин до 1000 метров, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

 

Фото:  https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12426491@egNews

 

 

 

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