Мурманская область. Арктика (16+)05.01.24 12:00
Год дракона «Красная машина» начала с победы
Вчера на ледовой арене состоялась товарищеская встреча, во время которой сборная #МЧСМурманск «Красная машина» сразилась с командой «Западный берег».
«Год дракона «Красная машина» начала удачно и выложилась по полной: первый матч нового года принёс победу со счётом 16:6. Боевой настрой ребят и качественные тренировки вселяют оптимизм и обещают серию побед в этом сезоне», - рассказал начальник отдела организации службы аварийно-спасательных подразделений #МЧСМурманск Александр Иванов.
Фото: https://vk.com/mchs_murmansk?z=photo-98884639_457283218%2Fwall-98884639_28683
Комментарии
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Последние комментарии
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
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