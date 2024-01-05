Год дракона «Красная машина» начала с победы

Вчера на ледовой арене состоялась товарищеская встреча, во время которой сборная #МЧСМурманск «Красная машина» сразилась с командой «Западный берег».

«Год дракона «Красная машина» начала удачно и выложилась по полной: первый матч нового года принёс победу со счётом 16:6. Боевой настрой ребят и качественные тренировки вселяют оптимизм и обещают серию побед в этом сезоне», - рассказал начальник отдела организации службы аварийно-спасательных подразделений #МЧСМурманск Александр Иванов.

Фото: https://vk.com/mchs_murmansk?z=photo-98884639_457283218%2Fwall-98884639_28683