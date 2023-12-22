Год Рахманинова: впервые в Мурманской области будут исполнены все фортепианные Концерты Сергея Рахманинова

26 декабря в Мурманской областной филармонии Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории исполнит 4-й концерт и знаменитую рапсодию на тему Паганини великого композитора Сергея Рахманинова. Солистом выступит лауреат XVII международного конкурса имени П.И. Чайковского (2023 год) Илья Папоян.

Мероприятие, посвящённое 150-летию известного композитора, завершит уникальную для Мурманской области серию концертов, в ходе которых исполнят все фортепианные концерты Сергея Рахманинова.

Напомним, ранее в заполярной столице прошёл концерт, где на сцене филармонии солировали известные российские и китайские музыканты в сопровождении сводного симфонического оркестра из представителей всех 9 регионов Арктической зоны России. Оба вечера за дирижерским пультом – ректор Петербургской консерватории, профессор, Заслуженный артист РФ Алексей Васильев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, инициатива создания сводного оркестра регионов Арктической зоны и проекта в целом принадлежит заполярной пианистке Анне Гришко.

В 2023 году отмечается 150-летний юбилей блестящего русского пианиста, дирижера и композитора Сергея Рахманинова. Указ о праздновании подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: https://gov-murman.ru