Год семьи в Мурманской области: 350 мероприятий для поддержки семейных ценностей и новые меры социальной поддержки

В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи, что стало еще одним шагом к укреплению семейных ценностей в нашем обществе. Это событие дало импульс для проведения множества мероприятий, направленных на поддержку российских традиций и укрепление семейных связей в Кольском Заполярье.

Предварительные итоги Года семьи были подведены руководством региона в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова на большом семейном празднике – новогодней ёлке с детским спектаклем и танцевально-развлекательной программой.

Заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что в 2024 году в регионе был реализован масштабный план мероприятий, с более чем 350 активностями в сферах спорта, культуры, образования и социальной защиты.

Отдельными проектами, особенно полюбившимися северянами, стали «Большие семейные выходные», прошедшие на 213 площадках во всех уголках Мурманской области и объединившие свыше 18 тысяч человек.

В регионе активно реализуются инфраструктурные проекты, направленные на улучшение качества жизни. К числу таких инициатив относятся модернизация детских поликлиник и амбулаторий, создание «Кабинетов здорового ребёнка», открытие первого кабинета репродуктивного здоровья для мужчин, появление новых прогулочных зон.

Пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» становятся все более востребованными. За 11 месяцев текущего года в шести таких пространствах проведено более 730 мероприятий, которые посетили 26 тысяч северян. Новыми инициативами стали «Школа беременных» и Дни беременных с лекциями и мастер-классами для будущих мам.

Информационная активность в области поддержки семей была отмечена на федеральном уровне — Мурманская область вошла в топ-10 регионов России по освещению семейных мероприятий.

Система поддержки семей с детьми в нашем регионе не только соответствует федеральной повестке, но и активно расширяется с учетом актуальной социально-экономической и демографической ситуации.

На сегодняшний день в Мурманской области проживает 163,6 тысячи семей, из которых 70% — с детьми. Более 70 тысяч из них получают меры социальной поддержки, на которые в текущем году предусмотрено 10,58 млрд рублей. Приоритетное внимание по-прежнему уделяется семьям участников специальной военной операции.

В Мурманской области установлена новая мера поддержки — ежегодная денежная выплата ко Дню знаний для многодетных семей на приобретение одежды для учебы и спортивной формы. Также расширена мера о оплате коммунальных услуг, теперь она распространяется и на оплату коммунальных услуг за жилое помещение.

В Год семьи приняты решения о расширении проекта «Зарплата мамы» для поддержки нуждающихся семей при появлении второго ребенка и о внедрении уникальной меры поддержки — «Родовая сумка», которая будет выдаваться беременным женщинам при поступлении в роддома.

Запущен сервис «Социальный навигатор Мурманской области», который упрощает доступ к информации о социальных гарантиях и мерах поддержки, действующих в регионе.

«Повышение качества жизни состоявшихся и будущих родителей, формирование семейно-ориентированной среды и укрепление традиционных семейных ценностей являются приоритетами демографической политики региона. Мы уверены, что мероприятия Года семьи сделали наш регион еще более дружным и сплоченным», — отметил заместитель губернатора — министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/