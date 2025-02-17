Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2025 года ускорилась до 9,92%

Аналитики ожидали в январе текущего года уровень годовой инфляции 9,87%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в январе 2025 года составил 100,96% (в декабре 2024 года - 101,02%), в годовом выражении - 109,32% (после 108,93% в декабре).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, продовольственные товары в январе подорожали на 1,33% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 11,13%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в январе на 2,68% (в годовом выражении - выросла в цене на 16,83%).

Непродовольственные товары в январе стали дороже на 0,42% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 6,07%).

Услуги в январе подорожали в среднем на 2,07% (в годовом выражении - на 12,95%).

В январе существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на виноград - на 10,4%, огурцы - на 7,7%, лук - на 4,4%, яблоки - на 4,3%, свеклу - на 3,6%, капусту - на 3,6%, картофель - на 3,5%. Снизились цены на апельсины - на 6,9%, перец свежий - на 5,1%.

Среди других продовольственных товаров в январе значительно выросли цены на водку - на 5,2%, на сельдь соленую - на 3,5%, рыбу мороженую неразделанную - на 2,5%, шоколад - на 2,5%, коньяк - на 2,2%, сливки питьевые - на 2,1%, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 1,9%, говядину - на 1,7%, мясо индейки - на 1,5%.

Среди непродовольственных товаров наблюдался значительный рост цен на легковые автомобили отечественные - на 1,9%.

Цены на бензин автомобильный в январе выросли на 0,6%, на дизельное топливо - на 0,7%.