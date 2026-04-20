Годовая инфляция в Мурманской области снижается шестой месяц подряд

В марте годовая инфляция в Мурманской области продолжила замедляться и составила 6,4%. За месяц цены в регионе, по данным Росстата, выросли на 0,8%.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ощутимее всего в марте подорожали услуги. В частности, за месяц выросли цены на услуги пассажирского транспорта из-за индексации тарифов на железнодорожные перевозки. Среди непродовольственных товаров заметно выросла стоимость газет – сказалось увеличение расходов региональных издательств на типографские и коммунальные услуги, логистику. При этом смартфоны, электроника и техника подешевели – магазины проводили акции для стимулирования спроса.

«Заметно за месяц подорожали продукты. Вырос в цене сахар из-за некоторого сокращения предложения. Из-за возросших издержек птицефабрик и ретейлеров увеличились цены на яйца. В то же время кофе подешевел из-за ожидания хорошего урожая в странах-производителях», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Годовая инфляция в Мурманской области замедлилась, но осталась выше, чем в целом по стране (5,9%). Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, способствующую замедлению инфляции до 4%.